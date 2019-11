Taumelnde Kickers: Ex-Profi als Sportchef und Geschäftsführer gehandelt

Thomas Sobotzik (rechts) bildete als Sportdirektor mit Trainer David Bergner (links) beim Chemnitzer FC ein erfolgreiches Duo und sah sich zuletzt auffallend oft OFC-Spiele an. Er könnte diese Funktion auch in Offenbach übernehmen. Mit Bergner? Beide traten Anfang September in Chemnitz zurück, stehen dort aber noch unter Vertrag. Foto: imago

© Imago Sportfotodienst