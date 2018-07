OFC zählt zum Kreis der Mitfavoriten

Offenbach - Neue Spielzeit, neuer Modus: In der Fußball- Regionalliga Südwest wird es ab dieser Saison einen direkten Aufsteiger geben. Wer das sein wird, steht nach Meinung der Trainer längst fest. Es gibt einen ganz klaren Favoriten. Aber auch den Offenbacher Kickers werden Chancen eingeräumt.

Erstmals seit Wiedereinführung der Regionalliga werden in der Saison 2018/2019 zwei Teams aus der Region in der Südwest-Staffel spielen. Während es für Aufsteiger SC Hessen Dreieich nur darum gehen kann, die Klasse zu halten, wollen die Offenbacher Kickers, die in der vergangenen Runde als Dritter nur knapp die Teilnahme an den Aufstiegsspielen verpassten, abermals oben mitmischen. Aber ist das auch realistisch? Bei der Trainerumfrage wird der OFC jedenfalls zum Kreis der Mitfavoriten gezählt. Die mit Abstand größten Chancen werden aber dem Titelverteidiger eingeräumt: Die Trainer aller 17 Konkurrenten erwarten den amtierenden Meister 1.FC Saarbrücken erneut ganz oben, obwohl der in Patrick Schmidt (1. FC Heidenheim) und Kevin Behrens (SV Sandhausen) seine zwei Top-Torjäger verloren hat. Beide erzielten jeweils 19 Treffer und waren „zusammen an 60 Toren beteiligt“, wie Dirk Lottner, Coach des 1. FC Saarbrücken, betont. Er stellt aber auch klar: „Wir streben wieder Platz eins und damit den diesmal direkten Aufstieg an.“

In der vergangenen Saison war Saarbrücken in den Aufstiegsspielen an 1860 München gescheitert und Waldhof Mannheim am KFC Uerdingen. Dieses Scheitern von Meister und Vizemeister der Südwest-Staffel ist eine traurige Tradition, die sich zuletzt viermal wiederholt hatte. Quasi ein Fluch. Doch der Spuk ist nun vorbei. Am Ende der Saison 2018/19 wird der Meister direkt aufsteigen, der Vizemeister geht leer aus. Diese Änderung soll für mehr Fairness sorgen. Sie führt jedoch auch dazu, dass noch intensiver um den Sprung in die 3. Liga gekämpft wird. Am ehesten bringt es Bernhard Trares auf den Punkt. Mannheims Trainer erwartet „ein Hauen und Stechen“ an der Tabellenspitze. Entsprechend hoch ist folglich die Zahl der Vereine, denen man zutraut, im Kampf um den Titel mitzumischen. Die zweitmeisten Stimmen nach Saarbrücken erhielt Mannheim (14) dicht gefolgt von der SV Elversberg (13), die am Freitag (19 Uhr) im Auftaktspiel beim OFC zu Gast ist. Die Kickers wurden, ebenso wie der ambitionierte Aufsteiger FC Homburg, elfmal genannt – unter anderem von Lottner und Trares, aber nicht von Rudi Bommer. „Die SV 07 Elversberg und der 1. FC Saarbrücken sind für mich die größten Favoriten auf den Titel“, sagt der Trainer des SC Hessen Dreieich. „Auch Waldhof Mannheim traue ich trotz des großen Umbruchs eine gute Rolle zu. Für uns wird es ausschließlich darum gehen, in der Liga zu bleiben.“

Daniel Steuernagel verfolgt mit dem OFC deutlich ambitioniertere Ziele. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln und attraktiven Fußball bieten. Wenn uns das gelingt, werden wir besser als Platz drei in der vergangenen Saison abschließen“, meint der Kickers-Trainer. Ganz vorne in der Tabelle erwartet er „mit Saarbrücken und Waldhof Mannheim die gleichen Vereine wie in der vergangenen Saison. Dazu hat sich der TSV Steinbach Haiger gut verstärkt, der FC 08 Homburg ist ein besonders ambitionierter Aufsteiger.“

Steuernagel steht mit seiner Meinung zum TSV Steinbach Haiger nicht alleine da. Den Mittelhessen (fünf Stimmen) werden Außenseiterchancen eingeräumt. Als Geheimtipps gelten der SSV Ulm sowie der SC Freiburg II. Roland Seitz, der Coach des Kickers-Auftaktgegners SV Elversberg, stapelt übrigens tief und schiebt dem OFC die Favoritenrolle zu. „Für uns geht es darum, besser als Platz fünf in der vorangegangenen Saison abzuschließen“, sagt er. „Saarbrücken wird erneut weit oben zu finden sein. Der FC Homburg hat sich als Aufsteiger sehr gut verstärkt. Dahinter erwarte ich mit Vereinen wie Kickers Offenbach und dem TSV Steinbach Haiger ein breites Spektrum an weiteren Mannschaften.“ (cd)

