Zieht 1. FC Kaiserslautern die Reserve zurück?

Offenbach - Es ist eine Nachricht, die unter Umständen Auswirkungen auf den Abstiegskampf in der Fußball-Regionalliga Südwest hat und damit auch die Offenbacher Kickers betrifft:

Die Führung des 1. FC Kaiserslautern diskutiert darüber, die in der Regionalliga Südwest aktive Reserve abzumelden. Das bestätigte der Vorstandsvorsitzende Thomas Gries der „Rheinpfalz“. Der Zweitligist will auf diese Weise Kosten reduzieren. „Es ist noch nichts entschieden“, sagte Gries der Zeitung. „Wir müssen über alles nachdenken.“ Ein Dementi klingt anders.

Die FCK-Reserve liegt bei einem Spiel weniger fünf Punkte hinter den Kickers (13. Platz/26 Punkte). Sollten die Pfälzer noch den Sprung an das rettende Ufer schaffen, dann aber zurückgezogen werden, „rückt sie an das Tabellenende“, erklärt Felix Wiedemann, stellvertretender Geschäftsführer der Regionalliga Südwest. Somit gäbe es einen Absteiger weniger. Steht ein Team auf einem Abstiegsplatz und bewirbt sich nicht für die Regionalliga oder zieht die Bewerbung zurück, dann ist es wie der sportliche Absteiger zu behandeln und für alle anderen Mannschaften ändert sich nichts, so Wiedemann.

Das Testspiel der Offenbacher Kickers gegen Drittligist FSV Mainz 05 II wird übrigens am Dienstag, 28. Februar, um 18.30 Uhr in Guntersblum angepfiffen. (cd)

