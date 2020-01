Zieleniecki vor Debüt, aber Garic und Rodas fallen aus

OFC Innenverteidiger aus Polen darf beim Testspiel-Doppelpack ran / 1960 Hanau will sich teuer verkaufen

Offenbach – Die nächste Stufe steht an für die Offenbacher Kickers in der Vorbereitung auf die Restsaison. Am vergangenen Wochenende hatte der Fußball-Regionalligist bei Gruppenligist SG Nieder-Roden getestet und nach mühevoller erster Hälfte 5:0 (1:0) gewonnen.