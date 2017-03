Die Zweifel schwinden bei Marco Rapp

Offenbach - Die Unsicherheit war groß, die Erleichterung umso größer. Von Jörg Moll

Marco Rapp, Taktgeber im Mittelfeld des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, hat am Dienstagabend beim 1:0 (1:0)-Sieg gegen Drittligist FSV Mainz 05 II die ersten 45 Testminuten nach seiner Schambeinentzündung gut überstanden.

„Ich spüre die Muskulatur zwar, habe aber keine Schmerzen. Ich bin sehr zufrieden“, sagte der 25-Jährige, der am 9. Dezember des vergangenen Jahres letztmals für den OFC auf dem Platz stand. Beim 3:0 im Kellerduell der Regionalliga gegen den SC Watzenborn-Steinberg war der Mittelfeldstratege mit Schmerzen im Schambeinbereich aufgelaufen. Anschließend folgte in der Winterpause erst eine Spritzenkur und dann eine lange Zeit in der Reha beim OFC-Partner R2com. Erst in der vergangenen Woche stieg er ins Mannschaftstraining ein. Für Rapp war diese lange Phase des Zurückkämpfens eine Belastungsprobe für die Nerven. „Es gab Tage, an denen ich in der Reha gar nichts machen konnte. Das war für den Kopf ganz schwer, wenn du was machen willst, aber nicht kannst.“ Die Behandlungserfolge stellten sich erst langsam ein. „Letzte Woche habe ich gemerkt, dass es richtig gut geht“, sagte Rapp. Und doch blieb die Ungewissheit, wie sich die Belastung im Spiel auswirken würde.

Im Testspiel gegen Mainz kam Rapp in der zweiten Hälfte in die Partie - und war sofort drin im Spiel. Ganz sicher war sich Rapp nicht, dass sein Körper mitspielt. Wie tückisch diese Verletzung sich in die Psyche von Profifußballern einnistet, hat Rapp am eigenen Leib erfahren. Doch die Zweifel schwinden. „Abwarten, wie es im Training weitergeht“, sagt Rapp mit Blick auf das zweite Punktspiel des Jahres am Sonntag (14 Uhr) bei Eintracht Trier zwar. Doch der Wunsch, im Abstiegskampf voranzugehen, ist groß. Ob er tatsächlich schon bereit ist, wird Trainer Oliver Reck abwägen. „Trier wird Abstiegskampf pur“, ist Rapp überzeugt: „Aber wir sind darauf eingestellt. Unser Ziel ist es, Trier hinter uns zu lassen.“

Keine gute Kunde erhielt der OFC gestern vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Wegen des Fehlverhaltens von Fans beim DFB-Pokalspiel gegen Hannover 96 am 22. August muss der Klub 3000 Euro Strafe zahlen. Beim 2:3 gegen den Zweitligisten waren Gegenstände in Richtung Spielfeld geworfen. Nach Spielschluss bewarfen und beschimpften Fans zudem die Schiedsrichter.

