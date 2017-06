Zweiter Start mit 30 Jahren

Varol Akgöz ist nach zwölf Jahren wieder zurück in Offenbach. Der 30-jährige Stürmer spielte einst in der OFC-Jugend.(c)Foto: Hübner

Offenbach - Hauptberuflich war Varol Akgöz bislang im Sicherheitsgewerbe tätig. Nun soll er in den Strafräumen der Fußball-Regionalliga Südwest für Gefahr sorgen – als Stürmer der Offenbacher Kickers. Von Christian Düncher

Im für Fußballer gesetzten Alter will es Varol Akgöz noch einmal wissen. „Das ist mit 30 Jahren quasi mein zweiter Start“, sagt der Angreifer, der mit dem Wechsel zu Kickers Offenbach nach sieben Spielzeiten in der Hessen- und Verbandsliga in die Regionalliga zurückkehrt. Den ersten Versuch hatte er 2009 bei Darmstadt 98 unternommen. Doch nach nur einer Saison war das Thema beendet, obwohl Akgöz zum Stamm zählte, in 30 Einsätzen dreimal traf und sechs Tore vorbereitete.

„Das war recht ordentlich, zumal wir gegen den Abstieg gekämpft haben“, meint er. Die „Lilien“ hielten zwar die Klasse, doch Akgöz war plötzlich nicht mehr gefragt. Über den FCA Darmstadt (Hessenliga) ging es in die Verbandsliga – zu Rot-Weiss Frankfurt. Fünf Jahre spielte Akgöz am Brentanobad, stieg mit dem Klub einmal auf und fand seine Torgefährlichkeit wieder. Alleine in den vergangenen beiden Spielzeiten erzielte er 50 Treffer und bereitete 30 vor. „Wir hatten einen guten Trainer und eine gute Mannschaft, die über Jahre zusammengewachsen ist und in der wir uns fast blind verstanden haben. Da kann so eine Bilanz schon mal zusammenkommen“, gibt sich der Torjäger bescheiden.

Rot-Weiss Frankfurt nahm in den vergangenen zwei Spielzeiten an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga teil, scheiterte aber jeweils. „Wenn wir es geschafft hätten, wäre der OFC aber trotzdem die bessere Option gewesen. Das ist eine ganz andere Adresse“, meint Akgöz, der in der Kickers-Jugend spielte und Torschützenkönig der U19-Hessenliga war. Auch die Ex-Offenbacher im Kader von Rot-Weiss Frankfurt hätten ihm zu dem Schritt geraten, sagt er: „Keiner hat auch nur eine Sekunde überlegt. Alle haben mir gesagt, dass ich das machen muss.“

Vier Jahre spielte Akgöz für die Kickers, verfolgte das Geschehen rund um den Klub auch danach intensiv. „Dass ein solcher Traditionsverein in die Insolvenz musste, ist traurig“, meint er. An Reiz hat der OFC für ihn dadurch aber nicht eingebüßt. „Mein Wunsch war schon immer, mal im neuen Stadion zu spielen. Und im Rhein-Main-Gebiet kommt kaum ein Verein an den OFC heran. Hier fühlt man sich wertvoller als bei anderen Klubs.“

Für die Kickers verschiebt Akgöz sogar seine beruflichen Prioritäten. Bisher arbeitete er 40 Stunden pro Woche als Luftsicherheitsassistent am Flughafen und kickte nur nebenbei. Künftig wird er das Pensum auf 20 Stunden pro Wochen herunterschrauben. In der Doppelbelastung sieht Kickers-Sportdirektor Sead Mehic kein Problem. Er verweist auf die trainingsfreien Tage und Akgöz’ hohe Motivation: „Er will etwas erreichen und freut sich schon auf die Saison.“ Dass der Rückkehrer zuletzt nur in der Hessenliga spielte, ist für Mehic kein Makel. „Auch dort muss man in zwei Jahren erst mal 50 Tore machen“, meint er. „Varol ist beidfüßig, ballsicher und erfahren. Er kennt das Umfeld, trotzdem geben wir ihm Zeit. Das kann eine Win-win-Situation für beide Seiten werden.“

Akgöz hat ebenfalls keine Bedenken, dass der Klassenunterschied ein Problem werden könnte. „Natürlich wird es anders sein, als in der Hessenliga. Aber ich weiß, was ich kann. Und man passt sich ja auch dem Niveau an. Außerdem bin ich sehr variabel“, stellt der Mittelstürmer klar. Beim 23:1 im ersten Test beim FC Germania Bieber traf er gleich fünfmal. Ganz so einfach wird es am Sonntag nicht werden. Dann testet der OFC bei Verbandsliga-Absteiger VfB Gießen. Anpfiff im Waldstadion ist um 14 Uhr.

Quelle: op-online.de