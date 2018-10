Zwischen Lachen und Hadern

Offenbach - Einen kleinen Moment herrscht Stille. Dann lacht Rudi Bommer, Trainer des Fußball-Regionalligisten SC Hessen Dreieich. Von Holger Appel

„Nein, nein“, versichert der 61-jährige Ex-Nationalspieler vor der Partie am Samstag (14 Uhr) gegen den VfB Stuttgart II, „das klingt zwar spektakulär, das haben wir aber nicht vor. Wir wollen zum zweiten Mal gewinnen. “ Den ersten Sieg hatte der SC Hessen, mit acht Punkten aus 13 Spielen Vorletzter, am 8. September gegen Mitaufsteiger FC Homburg (1:0) eingefahren.

Der Grund für Bommers Lachen war die Frage nach der Fortsetzung der Dreieicher Unentschieden-Serie mit dem Hinweis auf ein konkretes Ergebnis. Auf ein 4:4, das die logische Folge der vergangenen Spiele wäre. Der Blick auf die jüngsten Ergebnisse: 0:0 gegen Walldorf, 1:1 in Mainz, 2:2 gegen Ulm und 3:3 in Hoffenheim.

„Wir haben unser Spiel nach vorne deutlich verbessert, und es ist schön, dass jetzt die Tore fallen“, sagt Bommer mit Blick auf seine Offensivkräfte um Tino Lagator (zwei Vorlagen beim 3:3 in Hoffenheim), Zubayr Amiri (ein Tor) und Toni Reljic (Doppelpack). Was ihm nicht gefällt, sind nach wie vor individuelle Fehler im Aufbau, die hart bestraft werden. Bommer klagt weiter über die seiner Meinung nach unberechtigten Elfmeter gegen seine Mannschaft und die von den Schiedsrichtern nicht gegebenen Elfmeter für seine Mannschaft. „Man sagt, dass sich das im Laufe einer Saison ausgleicht. Darauf hoffe ich weiterhin“, sagt der Trainer, der als Profi Erfahrungen in 417 Bundesligaspielen für Fortuna Düsseldorf, Bayer Uerdingen und Eintracht Frankfurt gesammelt hat.

Auch bei der Frage zur personellen Situation ist ihm nicht zum Lachen zumute. Wieder hadert er. Nachdem sein Team die Grippewelle gut überstanden hat, beklagt er nun zwei Ausfälle. Dass Mittelfeldmann Abassin Alikhil wegen eines Rippenbruchs länger fehlen wird, ist seit Dienstag bekannt. Mohamed Boukayouh löste ihn bereits in Hoffenheim ab. Dass sich aber die Knieprobleme von Verteidiger Denis Strecker, der gegen Hoffenheim durchgehalten hatte, als schwerwiegend erweisen, ist ein „herber Schlag“. Bommer befürchtet sogar einen Kreuzbandanriss. Heute erhält Streker die endgültig Diagnose.

Gegner VfB Stuttgart II um den aus der Jugend der SG Rosenhöhe stammenden Stürmer David Tomic beschreibt Bommer als „Mannschaft mit guter Geschwindigkeit und hoher Ballfertigkeit. Wir müssen höllisch aufpassen. Aber das Team ist jung und begeht Fehler. Dazu müssen wir es zwingen, das müssen wir nutzen“. Das 4:4 scheint also doch nicht komplett ausgeschlossen.

Quelle: op-online.de