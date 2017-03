Zwölf-Punkte-Wochenende für den OFC

Offenbach - Ein Hotel im badischen Walldorf wird am Samstag die Kulisse für einen mit Spannung erwarteten Termin bieten, der die gesamte Fußball-Regionalliga Südwest in seinen Bann zieht. Wenn ab 12 Uhr das Ständige Schiedsgericht der Regionalliga im Streitfall um den Neun-Punkte-Abzug für Kickers Offenbach tagt, ist völlig offen, ob ein Urteil gefällt wird.

Es ist und bleibt ein Politikum: Die Klage der Offenbacher Kickers gegen den Neun-Punkte-Abzug als Folge der Insolvenzanmeldung am 28. Mai 2016 hat sich zu einem Reizthema in der Regionaliga entwickelt, das den Abstiegskampf massiv beeinflussen könnte. Der Kampf um die Viertklassigkeit wird zudem durch die Insolvenzanmeldung und Punktabzug für den VfR Aalen in der 3. Liga verschärft. Denn die Zahl der Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga hat entscheidenden Einfluss auf den Regionalliga-Abstieg. Bei drei Absteigern aus der 3. Liga - gefährdet sind aktuell Schlusslicht Mainz II (20./23 Punkte), FSV Frankfurt (17./28) und VfR Aalen (16./29), gäbe es sechs Absteiger aus der Regionalliga Südwest. Aktuell stehen die Offenbacher Kickers auf dem potenziellen Abstiegsrang 14. Erhalten die Kickers neun Punkte zurück, klettern sie in der Tabelle ins Mittelfeld auf Platz neun.

„Ich möchte kein weiteres Öl ins Feuer gießen“, sagt OFC-Präsident Helmut Spahn vor der endlich anberaumten Verhandlung. Dass es aber von der Klageeinreichung am 6. Oktober mehr als fünf Monate bis zur Verhandlung dauern würde, bleibt ihm ein Rätsel. „Warum braucht jemand so lange, um seine Statuten zu überprüfen“, fragt Spahn: „Aber wir sind gut vorbereitet, gehen zuversichtlich in die Verhandlung.“

Die Argumentation des OFC fußt auf drei Säulen: Die Regionalliga Südwest ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), verweist aber in diesem Fall auf die Regularien des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Rein rechtlich habe der aber die Zuständigkeit an die Regionalliga abgegeben. Der OFC zweifelt daher die Rechtsgültigkeit des Verweises auf DFB-Paragrafen an. Zudem, so Spahn, habe sich der Klub gemäß geltendem Insolvenzrecht verhalten. „Wir haben einen Insolvenzantrag gestellt und innerhalb der Fristen wieder zurückgenommen.“ Zentraler Bestandteil der Klage ist die unklare Formulierung, wie mit einem zurückgezogenen Insolvenzantrag umzugehen ist. Der OFC steht auf dem Standpunkt, dass analog zum Insolvenzrecht ein zurückgezogener Antrag wie ein nicht gestellter zu bewerten sei. Regionalliga und DFB argumentieren, dass schon die Antragstellung für den Punktabzug maßgeblich sei.

OFC-Zeugnis gegen Stuttgarter Kickers Zur Fotostrecke

Der OFC, der im Dezember die auf 18.000 Euro angesetzten Gerichtskosten überwies, ist als klagende Partei geladen und wird mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Spahn und Christopher Fiori, Geschäftsführer der Profi GmbH, vor Ort sein. Rechtlicher Beistand der Kickers ist Dr. Peter Wössner (Frankfurt).

Die Regionalliga Südwest GbR hat sich als „angeklagte“ Partei ebenfalls juristischen Beistand geholt. Frank Thumm ist Justiziar des Württembergischen Fußball-Verbandes. Das Ständige Schiedsgericht unter Vorsitz von Dietmar Artzinger-Bolten, von 1987 bis 1991 Präsident des Bundesligisten 1. FC Köln, vervollständigen Volker Berghäuser (ehemaliger Vizepräsident des SV Wehen-Wiesbaden) und Heinz-Wilhelm Fink (Oberstaatsanwalt a.D., Koblenz). „Wir hoffen auf ein historisches Wochenende mit zwölf Punkten“, sagt Helmut Spahn mit Blick auf Verhandlung am Samstag und das brisante Duell am Sonntag (14 Uhr) bei Waldhof Mannheim. Doch längst ist nicht klar, ob überhaupt ein Urteil gesprochen wird. „Wir warten die Atmosphäre am Samstag ab“, kündigte Spahn an: „Wenn wir den Eindruck gewinnen, dass wir veräppelt werden, ist es mit der Zurückhaltung vorbei.“ (jm)

