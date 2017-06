5:1 - 03er öffnen Tor zur Hessenliga

Neu-Isenburg - Nach einer enttäuschenden ersten Hälfte fegte die Spvgg.

03-Neu-Isenburg den SSV Sand vor 750 Zuschauern im heimischen Sportpark im Aufstiegsspiel zur Fußball-Hessenliga noch mit 5:1 (0:1) vom Platz und machte das Tor zur höchsten hessischen Spielklasse damit sperrangelweit auf. Um die Neu-Isenburger noch abzufangen, müsste der SV Zeilsheim am Donnerstag in Sand mit fünf Toren Unterschied gewinnen.

Sollte Zeilsheim ebenfalls 5:1 gewinnen, würde der Aufsteiger in einem weiteren Entscheidungsspiel ermittelt. „Wenn alles mit normalen Dingen zugeht, sind wir zu 99,9 Prozent durch“, meinte Neu-Isenburgs Trainer Peter Hoffmann, „denn Sand hat eine gewisse Stärke. Ich denke nicht, dass Zeilsheim dort 5:0 gewinnt.“ Wenn es jetzt nicht mit dem Aufstieg klappen sollte, kann Hoffmann seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen: Vier Punkte und 5:1 Tore aus den beiden Aufstiegsspielen, viel besser geht es nicht.

„Wir hatten eine Saison mit vielen Höhen, aber auch vielen Tiefen, so war es auch gegen Sand. In den ersten 25 Minuten hatten wir Glück, dass wir nicht das zweite Gegentor kassieren. Ab der 30. Minute haben wir unsere Nervosität abgelegt und haben zu unserem Rhythmus gefunden. In der zweiten Hälfte haben wir Sand überlaufen und verdient gewonnen“, blickte Hoffmann auf die 90 Minuten im Sportpark zurück. 03-Sprecher Detlef Uecker sagte: „Zur Pause hätte ich keinen Pfifferling auf unseren Sieg gesetzt. Unser Glück war das schnelle 1:1 nach der Pause.“

Die Neu-Isenburger starteten nervös und liefen bereits ab der sechsten Minute dem 0:1 durch Daniel Wagner hinterher. Und die Nordhessen hätten nachlegen können, doch Christian Guthof zimmerte den Ball in der 14. Minute aus 20 Metern an die Latte des Neu-Isenburger Tores.

Nur sechs Minuten nach dem Seitenwechsel fiel dann der wichtige Ausgleich. Nach einem Handspiel im SSV-Strafraum entschied Schiedsrichter Christian Ballweg auf Strafstoß und Neu-Isenburgs Marco Betz verwandelte sicher zum 1:1.

Mit einem Doppelschlag durch Paul Bickel und Patrick Albert in der 66. und 69. Minuten wendeten die Hausherren das Blatt binnen vier Minuten nun auch in Zahlen zu ihren Gunsten. Und im Endspurt machten die Hausherren mit zwei weiteren Toren den Aufstieg schon fast perfekt. Zunächst ging SSV-Torhüter Scheer übermotiviert gegen den gerade eingewechselten Johannes Günther zu Werke und rannte 16 Meter aus seinem Tor heraus (88.), ehe Aljoscha Atzberger das 5:1 besorgte (90.+1). Neu-Isenburg feierte und die Gästefans applaudierten den Hausherren. „Das waren ganz tolle Fans. Die sind hier mit drei Bussen angerückt und wollten gar nicht mehr nach Hause“, meinte Peter Hoffmann.

03 Neu-Isenburg: Kacarevic - Hartmann (46. Seith), Bickel, Rhein, Buschmann, Betz, Marx (76. Horn), Albert, Sachs (86. Günther), Atzberger, Züge

SSV Sand: Schmeer - Garwardt, Knigge (58. Schäfer), Amert, Itter (56. Wippel), Bräutigam, Wagner, Oliev, Klitsch, S. Bernhardt (79. Moskaltschuk), Guthof

Tore: 0:1 Wagner (6.), 1:1 Betz (51./HE), 2:1 Bickel (66.), 3:1 Albert (69.), 4:1 Günther (88.), 5:1 Atzberger (90.+1) - Schiedsrichter: Ballweg (Bickenbach) - Zuschauer: 750 J leo

