1960 verpasst die Tabellenführung

Offenbach - Der SC 1960 Hanau hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Verbandsliga Süd verpasst.

Das Team von Trainer Antonio Abbruzzese unterlag gestern überraschend bei der gegen den erneuten Abstieg kämpfenden SG Rot-Weiß Frankfurt mit 1:5 (0:2) und bleibt damit vorerst Zweiter hinter dem punktgleichen Lokalrivalen FC Hanau 93.

Die favorisierten Gäste taten sich von Beginn an mit der schnellen und variablen Spielweise der Frankfurter schwer und fanden nicht ins Spiel. Hanaus Schlussmann Jannis Pellowski verhinderte zwei Mal gegen den tarken Özan Keskin einen Rückstand, wurde in der 37. Minute aber zum Unglücksraben: Pellowski rutschte nach einem Rückpass auf dem Kunstrasen weg und Keskin lief mit dem Ball in das leere Tor – 1:0. Kurze Zeit später gelang dem gleichen Spieler mit einem tollen Linksschuss sogar das 2:0. Die Pausenführung für das Team von Trainer Slobodan Komljenovic war verdient, da sich 1960 Hanau im ersten Abschnitt nicht eine gute Torchance herausspielte.

Die zweite Hälfte begann bunt, denn der Frankfurts Faruk Arslan und der Hanauer Kevin Müller flogen nach einem Scharmützel vom Platz.

Der HSC agierte nun druckvoller und schöpfte nach dem Anschlusstor von Baris Özdemir wieder mit Hoffnung, doch die Gäste wurden in der Folgezeit zwei Mal ausgekontert. Per Handelfmeter besorgte Camel Burcu in der 80. Minute den 5:1-Endstand. - fs

1960 Hanau: Pellowski; Mastilovic, Albayrak (74. Erdogan), Itoi, Bleibdrey (60. Erbe), Müller, Mahboob, Aydilek, Özdemir, Braus, Aydin (84. Okutan)

Tore: 1:0 Keskin (37.), 2:0 Keskin (39.),

2:1 Özdemir (63.), 3:1 Mouhaman (69.), 4:1 Keskin (77.), 5:1 Burcu (80./HE) - Gelb-Rot: Müller (Hanau, 53.) - Rot: Arslan (RW Frankfurt, 53.)

