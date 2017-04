1a-Lösung ist Feuer und Flamme

Nieder-Roden - Lange haben sie nach einem Trainer gesucht, nun sind die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden fündig geworden: Jan Redmann tritt nächste Saison die Nachfolge von Alexander Hauptmann an, der seine Trainertätigkeit bei den „Baggerseepiraten“ nach neun Jahren beendet. Von Patrick Leonhardt

„Mit Jan Redmann haben wir eine 1a-Lösung für unser junges Team gefunden, seine Philosophie passt perfekt zu uns“, sagte HSG-Sprecher René Marzo, „er ist ein absoluter Fachmann, was das Arbeiten mit Talenten angeht, hat außerdem schon Erfahrung als Trainer und war sofort Feuer und Flamme.“

Alexander Hauptmann hatte bereits im Februar angekündigt, seine Trainertätigkeit in Nieder-Roden zu beenden. Neben der beruflichen Belastung, die der zweifache Familienvater ohnehin kaum mit seinem Amt als Trainer des Drittligisten vereinbaren konnte, kam es nach neun Jahren bei der HSG auch zu der Zeit geschuldeten Abnutzungserscheinungen. Seitdem beschäftigte die Suche nach einem geeigneten Nachfolger die Nieder-Rodener Verantwortlichen.

Der 37-jährige gebürtige Rostocker Jan Redmann ist seit knapp eineinhalb Jahren als Jugend- und Leistungssportkoordinator beim ambitionierten unterfränkischen Zweitligisten DJK Rimpar tätig. Dorthin zog es den A-Lizenz-Inhaber, nachdem er beim TV Großwallstadt unter den Trainern Khalid Khan und Maik Handschke als Co-Trainer tätig gewesen war.

Den Weg ins Rhein-Main-Gebiet fand Redmann überhaupt nur, weil er eine neue berufliche Herausforderung suchte. So zog es den Rostocker vor mittlerweile zehn Jahren von seinem Heimatverein SV Warnemünde nach Kahl. Dort übernahm er sehr erfolgreich die Betreuung der Regionalliga-B-Jugend und wurde deshalb auch zu einem der jüngsten Cheftrainer der Oberliga befördert. Diesen Posten bekleidete Redmann drei Jahre lang, parallel war er auch als Referent des Bayerischen Handballverbandes tätig.

Die Aufgabe bei der HSG empfindet er „als eine der spannendsten in der Region. Alexander Hauptmann hinterlässt natürlich riesige Fußspuren, aber auch eine junge, sehr gut eingespielte Mannschaft, die zu den Top-Teams der 3. Ligen gehört“, sagt Redmann und fügt an: „Ich freue mich total auf die Herausforderung, wieder für ein Team verantwortlich zu sein.“ Seine Tätigkeit bei den Rimparer Wölfen wird Redmann, der als Lehrer in Bad Orb tätig ist und in Aschaffenburg wohnt, bis Jahresende zusätzlich weiter wahrnehmen. „Wir sind Rimpar zu großem Dank verpflichtet, dass die DJK ihn freigegeben hat. Da ist es für uns selbstverständlich, dass er dieses Projekt nicht von heute auf morgen fallen lässt. Auch das spricht für Jans Charakter“, erklärt Marzo.

Nachdem die Baustelle Trainer zur vollen Zufriedenheit der Verantwortlichen der HSG geschlossen wurde, hoffen die Nieder-Rodener nun auf den baldigen Beginn des Hallenumbaus an der Wiesbadener Straße, um auch die strukturellen Voraussetzungen für weitere erfolgreiche Jahre zu schaffen. Allerdings: Die Baugenehmigung fehlt noch.

Quelle: op-online.de