Mit 6:0-Sieg in die Aufstiegsrunde

Offenbach - Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg hat ihr Minimalziel in der Fußball-Verbandsliga Süd erreicht: Nach dem 6:0-Sieg gegen die TS Ober-Roden nehmen die 03er als Tabellenzweiter an der Aufstiegsrunde zur Hessenliga teil. Am Donnerstag (19.

30 Uhr) gastieren die 03er zunächst beim Mitte-Zweiten SV Zeilsheim. Dritter Teilnehmer an der Aufstiegsrunde ist der SSV Sand aus der Verbandsliga Nord.

Die Ober-Rodener Turnerschaft musste nach dem Abpfiff weiter zittern, erst nach knapp einer Viertelstunde traf die Nachricht der Kalbacher 2:3-Niederlage in Bad Vilbel ein. Damit sicherte sich Ober-Roden den Klassenerhalt, Kalbach steigt als fünfter Verein nach Fehlheim, Oberrad, Geinsheim und Großkrotzenburg in die Gruppenliga ab. Aufsteiger SC 1960 Hanau beendete die Saison nach dem 4:1 gegen den SV 07 Geinsheim auf dem sensationellen vierten Platz.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - TS Ober-Roden 6:0 (2:0). Die 03er fanden rechtzeitig vor der Aufstiegsrunde zu ihrer Spielfreude zurück. „Wir haben ja auch schon in Usingen gewonnen, was nicht einfach war. Dass wir gegen Ober-Roden in dieser Höhe gewinnen, war nicht zu erwarten. Für die Turnerschaft, die zwischenzeitlich abgestiegen war, ging es schließlich auch noch um etwas“, sagte 03-Trainer Peter Hoffmann. „Wir haben aber sehr ordentlich gespielt. Das war ein prima Abschluss der Punktrunde, jetzt freuen wir uns auf die Aufstiegsspiele.“ Mit dem 1:0 stellte Neu-Isenburgs Patrick Albert die Weichen nach 20 Minuten auf Sieg, Marco Betz sorgte per Strafstoß vier Minuten vor dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung.

„Die Zeit des Wartens war nicht einfach, als unser Spiel beendet war, führte Kalbach wohl noch 2:1 in Bad Vilbel“, meinte TSO-Trainer Daniel Nister. Doch am Ende durften auch die jungen Ober-Rodener jubeln, der Klassenerhalt war gesichert. Trotz der Niederlage in Neu-Isenburg „haben wir aus den vergangenen vier Partien viele Punkte geholt und damit über die gesamte Runde gesehen verdient die Klasse gehalten. Gegen die 03er sind wir nach dem 0:1 ins Taumeln geraten. Neu-Isenburg war sehr souverän und clever, wir haben gesehen, was wir in der kommenden Saison besser machen wollen, können und müssen“, sagte Nister.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Kacarevic - Hartmann, Betz, Rhein, Buschmann, Bickel, Günther (73. Marx), Albert (58. Weiland), Sachs, Züge (71. Horn), Atzberger

TS Ober-Roden: Gkogkos - Krapp, Fritsch (66. Schwäbe), Strauss, Hesse, Hagley (46. Henkel), Klinger, Palacios-Hernandez (53. Kazimi), Schöppner, Kriegsch, Djordjevic

Tore: 1:0 Albert (20.), 2:0 Betz (41./FE), 3:0 Züge (54.), 4:0 Atzberger (62.), 5:0, 6:0 Marx (76., 90.) - Schiedsrichter: Werner (Bauschheim) – Zuschauer: 200

SC 1960 Hanau - SV Geinsheim 4:1 (1:0). Mit einer souveränen Leistung sicherte sich der Aufsteiger mit dem 15. Saisonsieg noch den vierten Tabellenplatz – trotz großer Personalsorgen in den vergangenen Wochen. Und auch gegen die Geinsheimer musste der angeschlagen in die Begegnung gegangene Strahinja Pajic (Zerrung) bereits nach dem ersten Sprint ausgewechselt werden. „Platz vier ist ein Riesenerfolg, wir haben Vereinsgeschichte geschrieben“, freute sich Hanaus Sportlicher Leiter Okan Sari: „Diese Runde ist für uns ein großer Ansporn für die kommende Saison.“

SC 1960 Hanau: Ersöz - Pajic (8. Okutan), Usta, Saletnik, Tesfaldet, Hoxha (54. Grammel), Yildiz, T. Parker, Mahboob, Dauber, Köksal

Tore: 1:0 Köksal (36.), 2:0, 3:0 T. Parker (48., 60.), 3:1 Losert (82.), 4:1 Usta (85.) - Schiedsrichter: Ulbrich (Düdelsheim) – Zuschauer: 100

Spvgg. 05 Oberrad - Usinger TSG 1:3 (0:1). Mit dem Sieg bei den engagierten 05ern, die bereits vor dem Anpfiff als Absteiger feststanden, sicherte sich Usingen den Klassenerhalt. Oberrad vergab einige gute Chancen, ehe ausgerechnet der ehemalige 05er Lars Günther die Usinger nach 29 Minuten in Führung brachte. Der ehemalige Eschborner Tim Tilger machte mit seinem Strafstoß-Doppelpack in der 53. und 67. Minute den Deckel drauf. Sieben Minuten vor Spielende wechselten die Gastgeber ihren „Kult“-Platzwart Fabian Knapp ein, der prompt einen Foulelfmeter mit der Pike zum Ehrentreffer verwandelte.

Spvgg. 05 Oberrad: Dragun - Kazmierczak, Worcester (65. Parmaksiz), Plavsa (83. Knapp), Becker, Hien, Tewelde, Coric, Cevik (55. Santos), Di Gregorio, El Houssaini

Tore: 0:1 Günther (29.), 0:2, 0:3 Tilger (53./FE, 67./FE), 1:3 Knapp (87./FE) - SR: Putz (Langen) – Zuschauer: 130 - leo

