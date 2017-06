90-Kilo-Mann ist kaum zu stoppen

Klein-Zimmern - 28 Tore hat Steve Ollesch in der vergangenen Saison für Viktoria Klein-Zimmern in der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald erzielt. Damit wurde er Zweiter der Torschützenliste hinter Elefterios Kotsaridis vom SV Groß-Bieberau, der 30 Mal traf. Von Sascha Eyßen

Die Torausbeute von Steve Ollesch ist auch deshalb bemerkenswert, da er mit dem Fußball zwischenzeitlich schon einmal aufgehört hatte. Bevor er ab 2014 zwei Jahre für den TV Semd in der B-Liga auf Torejagd ging, hatte Ollesch, der im Juli 28 Jahre alte wird, nämlich ein gutes Jahr mit dem Fußball ausgesetzt. Ein paar Kumpels, die für Semd spielten, motivierten ihn zum Wiedereinstieg. Ollesch machte sich wieder fit, traf in den zwei Jahren in Semd in der B-Liga 57 Mal und sah die Station in der B-Liga durchaus auch als Sprungbrett für höhere Ligen, in denen er zuvor schon einmal aktiv war. Olleschs Heimatverein ist der FSV Groß-Zimmern, vor seiner Semder Zeit und der Pause war er zudem für die TS Ober-Roden und den TV Nieder-Klingen in der Gruppenliga und der Kreisoberliga aktiv.

+ Die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor nennt Steve Ollesch als eine seiner Stärken. „Außerdem kann ich meinen Körper ganz gut einsetzen“, weiß sich der 90-Kilo-Mann, der 1,88 Meter groß ist, gegen die gegnerischen Abwehrspieler gut zur Wehr zu setzen. Daher waren auch die Ziele nach seinem Wechsel zu den gegenüber Semd zwei Klassen höher spielenden Klein-Zimmerern durchaus ambitioniert. „Vor der Saison hatte ich mir 20 Tore zum Ziel gesetzt“, erinnert sich Ollesch. Es wurden 28 und hätten durchaus noch ein paar mehr sein können, wären da nicht eine Sperre von sechs Spielen nach einer Roten Karte sowie ein paar verletzungsbedingte Ausfälle gewesen. Insgesamt kann Ollesch, der bei der Dieburger Stadtverwaltung beschäftigt ist, aber mit seiner Premierensaison in Klein-Zimmern sehr zufrieden sein. „Das passt schon sehr gut für die erste Saison“, meint der Torjäger, der sich in Klein-Zimmern sehr wohl fühlt.

Olleschs Treffer waren mit ein Grund, dass die Viktoria in ihrem zweiten Kreisoberligajahr sogar lange Zeit im oberen Tabellendrittel mitspielte. Später fiel sie nach einem schwachen Saisonfinale noch auf Platz elf zurück. Besonders gern erinnert sich Steve Ollesch an das 4:2 Mitte April bei Meister Sandbach mit zwei Ollesch-Toren und an den 5:1-Erfolg in Groß-Bieberau Anfang April. In diesem Spiel erzielte er sogar vier Tore.

Auch in der kommenden Saison wird Ollesch für Klein-Zimmern auf Torejagd gehen. Sein persönliches Ziel ist es, irgendwann einmal wieder Gruppenliga zu spielen. „Es wäre natürlich schön, wenn das mit der Viktoria möglich wäre. Ich denke, wir haben uns ganz gut verstärkt und können eine gute Rolle spielen“, blickt Ollesch auf die neue Runde voraus.

