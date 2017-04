U19 der Kickers auf Platz zwei

Offenbach - Mit einem 1:0-Sieg im Spitzenspiel der A-Junioren-Hessenliga gegen den SV Darmstadt 98 eroberte Kickers Offenbach den zweiten Platz, liegt aber fünf Punkte hinter Tabellenführer SV Wehen Wiesbaden.

B-Junioren Bundesliga Südwest

FC Augsburg - Kickers Offenbach 4:0 (1:0)

Keine Chance hatten die Kickers beim Tabellenvierten. „Man muss einfach konstatieren, dass es da einen Klassenunterschied gibt, da können wir einfach nicht mithalten“, gab Kickers-Trainer Leonard Caic zu, der seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machte: „Wir haben unser Möglichstes getan.“

OFC: Gärtner; Schäfer, Wehner, Yilmaz, Garic, Gick, Korn, Dos Santos-Ferreira, Limani, Erdogan, Lemmer (Knezovic, Krasniq, Cicek, Nopp)

Tore: 1:0 Culjak (7.), 2:0 Medineli (47.), 3:0 Malone (51.), 4:0 Ruisinger (70.)

A-Junioren Hessenliga

SV Darmstadt 98 - Kickers Offenbach 0:1 (0:1)

„Wir haben die Flügel der Darmstädter aus dem Spiel genommen und ein Superpressing gespielt, das war der Weg zum Erfolg“, sagte Kickers-Trainer Zaki Tammaoui. Nach der OFC-Führung kurz vor der Pause machten die Lilien in der zweiten Hälfte viel Druck, aber die Offenbacher hatten eher die Möglichkeit zu erhöhen, als das Darmstadt hätte ausgleichen können. „Großer Respekt vor unseren Spielern, die in einem intensiven Spiel kaum große Chancen der Darmstädter zuließen“, sagte Tammaoui.

Tor: 0:1 Akkus Rodriquez (41.)

SG Rosenhöhe - SC Viktoria Griesheim 4:3 (2:3)

An Spannung war das Spiel auf der Rosenhöhe kaum zu überbieten. Nach einer Vierteilstunde lagen die Hausherren 0:2 zurück. „Beide Male wurde ein Spieler von uns gefoult und lag am Boden, beide Male gingen wir davon aus, dass das Spiel unterbrochen wird und hörten auf zu spielen. Zwei sehr unnötige Gegentore“, sagte SGR-Trainer Steven Kessler. Doch die Offenbacher ließen die Köpfe nicht hängen, zeigten Moral und kamen noch vor der Pause zum 2:2. Auch der umstrittene Elfmeter zum 2:3 konnte den Siegeswillen der SGR nicht bremsen. „Wir haben weiter Druck gemacht und uns weitere Torchancen gegen eigentlich ungefährliche Griesheimer erarbeitet“, führte Kessler aus. In der 89. gelang dann dem von der U17 ausgeliehenen Giuseppe Signorelli der viel umjubelte Siegtreffer.

Tore: 0:1 El Fahfouhy (8.), 0:2 Caglar (15.), 1:2 Paschke (33.), 2:2 Mitrovic (36.), 2:3 El Fahfouhy (41./Foulelfmeter), 3:3 Mitrovic (51.), 4:3 G. Signorelli (89.)

TS Ober-Roden - Germania Schwanheim 6:0 (1:0)

Nach dem 4:0 in Kassel feierte die TS erneut einen klaren Sieg. „Wir hatten einen sehr guten Tag und haben nahtlos an die Leistung vom Kassel-Spiel angeknüpft“, freute sich TS-Trainer Bastian Neumann. Gegen die zunehmend resignierenden Gäste zeigte die TS viel Spielfreude.

Tore: 1:0 Schaub (20.), 2:0 Koziolek (49.), 3:0 Celayir (63.), 4:0 Celayir (70.), 5:0 Gashi (82.), 6:0 Kozlu (85.)

B-Junioren Hessenliga

SV Rot-Weiß Walldorf - SG Rosenhöhe 2:1 (2:1)

Nach zehn Spielen ohne Niederlage gingen die Offenbacher nach langer Zeit wieder einmal als Verlierer vom Platz. „Wir haben drei Spieler an die U16 und zwei an die U19 abgegeben und hatten noch eine Rotsperre zu verkraften. Wir mussten deshalb auf vielen Positionen umstellen, was man gerade in der ersten Hälfte merkte“, sagte SGR-Trainer Marco Sofke. Nach dem Wechsel wurden die Offenbacher kämpferisch stärker und erspielten sich viele Möglichkeiten, nutzten allerdings keine davon.

Tore: 1:0 Neway (11.), 1:1 Pölitz (28.), 2:1 Oral (32.)

TS Ober-Roden - Eintracht Baunatal 0:2 (0:1)

Elgormüs Özgür erzielte beide Baunataler Tore. „Das war ein sehr umkämpftes Spiel, zwei individuelle Fehler haben zu den Gegentoren geführt“, sagte TS-Trainer Dennis Prüstel: „Wir hatten auch unsere Möglichkeiten. Gerade vor dem zweiten Baunataler Tor gab es eine starke Phase, in der wir mehrfach die Chance auf den Ausgleich hatten. Wir haben eigentlich ganz gut gespielt, standen aber wieder mit leeren Händen da.“

Tore: 0:1 Özgür (19.), 0:2 Özgür (78.) (stef/ey)

