Aalaoui trifft dreimal für Türk Gücü Hanau gegen SV Pars

Offenbach J Germania Großkrotzenburg und Türk Gücü Hanau sind für ihr direktes Duell zum Hinrunden-Finale kommendes Wochenende bestens gerüstet.

Spitzenreiter Großkrotzenburg fertigte Eintracht Oberrodenbach mit 7:0 ab, Türk Gücü Hanau hielt den SV Pars Neu-Isenburg mit 5:1 nieder und rückte auf Platz zwei vor, da der VfB Oberndorf beim FC Dietzenbach nur zu einem 2:2 kam.

Türk Gücü Hanau - SV Pars Neu-Isenburg 5:1 (3:0). Schon in der dritten Minute lag der Ball erstmals im Netz des SV Pars Neu-Isenburg. Ali Karan hatte abgezogen und Volkan Sungun entscheidend abgefälscht. „Wir haben stark angefangen und danach befreit aufgespielt“, erzählte Türk Gücüs Sprecher Mehmet Bayram. Den Neu-Isenburgern fehlte Schnelligkeit und Durchschlagskraft. Mohamed Aalaoui erhöhte eine Minute nach seiner Einwechslung auf 2:0 (17.). Kurz vor der Pause traf Ali Karan zum 3:0. Manuel Profumo gelang nach 55 Minuten das 1:3, doch richtig spannend wurde es an nicht mehr. Die Gäste dezimierten sich nach 65 Minuten, als Kapitän Gökhan Öztas nach einer angeblichen Tätlichkeit die Rote Karte sah. Vier Minuten später sorgte Aalaoui mit seinem zweiten Treffer für dei Entscheidung. Auch das 5:1 in der Nachspielzeit ging auf das Konto des Stürmers, der zum Mann des Spiels avancierte.

Türk Gücü: Tok - Shima, Hogic, Yücel, Mustafa, Netzband (16. Aalaoui), Karan, Müller, Ünal (74. Dragoshi), Sungun (81. Sözen), Selcuk

SV Pars: la Mattina - Benci (30. A. Öztas), Ispir, Musli, G. Öztas, Özdamar (70. Baha), Profumo, Mben Bata (71. Nassif), Duljevic, Alempic, El Makrini

Tore: 1:0 Sungun (3.), 2:0 Aalaoui (17.), 3:0 Karan (44.), 3:1 Profumo (55.) 4:1, 5:1 Aalaoui (70., 90.+2) - Rote Karte: G. Öztas (Neu-Isenburg, 65.)

JSK Rodgau - SG Rosenhöhe Offenbach 0:0. Die fair geführte Begegnung war sehr von Taktik geprägt. Torchancen waren Mangelware, da beide Mannschaften geschickt verteidigten. Die beste Möglichkeit hatte nach einer halben Stunde der Offenbacher Fabian Curth, doch JSK-Keeper Marco Zivkovic entschärfte den Schuss. „Beide Mannschaften waren absolut gleichwertig und gut organisiert“, fand JSK-Sprecher Lothar Müller. Die SG Rosenhöhe Offenbach setzte mit dem Punktgewinn ihren Aufwärtstrend fort.

JSK Rodgau: Zivkovic - Kunth, Dejanovic, Binder, Akkert, Profumo, Freitag, Neteoui-Flores (85. Fischer), Ballesteros (75. Cölsch), Götze, Konstantinidis (70. Rufino)

SG Rosenhöhe Offenbach: Läpple - Pfitzer, Muhadzeri, Fazio (77. Leva), Durante, Curth, Gallus, Nishida, Gözcu (55. Celayir), Budimir, Fakic

SVG Steinheim - VfR Wenings 4:3 (2:1). Torjäger Andrej Kolchak brachte die Gastgeber nach elf Minuten in Führung. Nach gut einer halben Stunde unterlief VfR-Akteur Radu Bumbar ein Eigentor. „Danach sind wir etwas überheblich geworden“, meinte SVG-Sportchef Bernd Hartmann. Wenings kam auf und drehte das Spiel auf 2:3 (52.). Steinheim verstärkte die Offensive und bekam noch die Kurve. Andrej Kolchak glich aus (62.). Zehn Minuten vor dem Ende bog Payam Khederzadeh mit seinem Siegtreffer zum 4:3 die Partie erneut um. „Wir haben nach dem Rückstand wieder mehr für das Spiel getan und im Endeffekt war der Sieg aus meiner Sicht verdient“, so Hartmann.

Steinheim: D. Hartmann - Fischer, J. Hartmann, Emge (75. Krikser), Hilser, Camara, Arnold, Khederzadeh, Natale (60. Balzer), Bacher (80. Kaminski), Andrej Kolchak

Tore: 1:0 Andrej Kolchak (11.), 2:0 Eigentor Bumbar (32.), 2:1 Rada (35.), 2:2 Ionescu (46.), 2:3 Bumbar (52.), 3:3 Andrej Kolchak (62.), 4:3 Khederzadeh (80.)

FC Dietzenbach – VfB Oberndorf 2:2 (1:0). Vor Beginn des Spiels gegen den Tabellenzweiten wären die Dietzenbacher mit einem Punkt zufrieden gewesen, hinterher trauerten sie zwei verschenkten Punkten nach. Der Tabellenletzte führte 2:0 und spielte die zweite Halbzeit in Überzahl. „Youssif Bouras läuft allein aufs Tor zu und vergibt die Chance zum 3:0 und im Gegenzug bekommt Oberndorf einen Strafstoß, den man geben kann, aber nicht geben muss“, sagte Werner Marquardt, der Spielausschussvorsitzende des FCD. Durch einen Weitschuss fiel dann auch noch das 2:2. In der Schlussphase kam es zum offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, bei denen sich beide Torhüter auszeichneten. Die Oberndorfer haderten mit dem Platzverweis und dem holprigen Platz in Dietzenbach. „Darauf ist Fußballspielen kaum möglich“, sagte Paul Sachs, der Spielausschuss-Vorsitzende des VfB: „Beim Platzverweis läuft der Dietzenbacher in unseren Mann rein und rutscht aus und dann gehen die Dietzenbacher mit ihrem ersten Torschuss in Führung und kommen nach einem Konter nach einer Ecke für uns zum 2:0. Wie unsere Mannschaft dann in Unterzahl gekämpft hat, verdient Respekt.“

Dietzenbach: Knecht - Kale, Awad, Hermanns (71. Tatar), Bozkurt, Bajioui, Amallah, Bouras, Zaig (65. Moscarelli), Kolbüken (84. Kuzkaya), R. Dallal

Tore: 1:0 Awat (44.), 2:0 Bozkurt (47.), 2:1 Thomas (61./FE), 2:2 Helmchen (65.) - Rote Karte: Nix (Oberndorf, 43., „Notbremse“)

Kickers Obertshausen - SG Nieder-Roden 0:2 (0:1). Mirnes Mesic sorgte mit einem Doppelschlag für das Ende der Nieder-Rodener Negativserie (zuvor fünf Niederlagen in Folge). Der Sieg des Aufsteigers war verdient. „Wir haben hinten ein wenig Beton angerührt, keine Chancen der Kickers zugelassen, und auf Konter gelauert. Wir hatten sogar noch mehr Torchancen“, berichtete SG-Trainer Roland Gerhardt zufrieden. Siggi Herth, Vorsitzender der Kickers, haderte gewaltig: „Wir haben es dem Gegner leicht gemacht, ihn förmlich eingeladen. Da kam viel zu wenig von der Mannschaft, da waren weder Leidenschaft noch Aggressivität zu sehen.“ Bei Obertshausen waren nur die Torhüter Lucas Bohn (bis zu seiner Beckenverletzung) und Timo Köhl in Form.

Kickers Obertshausen: Bohn (30. Köhl); Lucas Roth (70. König), Höf, Davulcu, Jenrich, Lang, Mannhart, Lutz, Schwaiger, Di Falco (89. Matijasevic), Cwieling

SG Nieder-Roden: Piesker; Wähner, Scharnagel, Vincent Roth, Demirtas, Friedrichs, Mesic, Ring, Gashi, Spataro, Schwäbe (89. Jäger)

Tore: 0:1, 0:2 Mesic (34., 59.) J fs/app/mos

Quelle: op-online.de