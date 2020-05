Abbruch, Aufsteiger, aber keine Absteiger

Dieburg – Eine deutliche Mehrheit der Vereinsvertreter im Fußballkreis Dieburg stimmte bei einer Videokonferenz für den Abbruch der Saison. Aufsteiger sollen unter Anwendung der Quotientenregel ermittelt werden, Absteiger soll es nicht geben.

Damit ergab sich im Dieburger Fußballkreis ein ähnliches Meinungsbild wie zuvor in den Kreisen Offenbach und Hanau. Kreisfußballwart Heinz Zulauf wird das Ergebnis an den Hessischen Fußballverband weiterleiten, der die Meinungsbilder aus den 32 hessischen Fußballkreisen bündelt. Am 16. Mai soll in einer Videokonferenz des Verbandsvorstandes eine (Vor-) Entscheidung darüber fallen, wie mit der Saison umgegangen wird. Die Entscheidung, die für ganz Hessen gelten soll, muss anschließend noch von einem außerordentlichen Verbandstag abgesegnet werden.

Vertreter von 33 der 38 am Aktiven-Spielbetrieb teilnehmenden Vereine oder Spielgemeinschaften im Fußballkreis Dieburg hatten in der Videokonferenz ihre Meinung geäußert. 20 stimmten für einen Saisonabbruch und die Ermittlung der Aufsteiger unter Anwendung der Quotientenregelung (Punktzahl geteilt durch Anzahl der absolvierten Spiele x 100). Die Quotientenregelung wäre nötig, da die Mannschaften teilweise eine unterschiedliche Anzahl an Spielen absolviert haben. Absteiger soll es nach dieser Variante nicht geben.

Für Variante zwei (Saisonabbruch, Ermittlung Auf- und auch Absteiger unter Anwendung der Quotientenregelung) stimmten zehn Vereine. Drei Vereinsvertreter sahen eine Fortsetzung der Saison im Herbst als beste Lösung an. Als möglicher Termin einer Saisonfortsetzung wurde von Seiten des Kreisfußballausschusses der 20. September genannt. Variante Nummer vier (Saisonabbruch ohne Wertung) wurde entgegen der ursprünglichen Planung nicht zur Abstimmung gestellt. Ein von Verbandsseite eingeholtes Gutachten - so Heinz Zulauf - habe ergeben, dass diese Variante rechtlich nicht möglich sei.

Frank Illing vom HFV-Präsidium, der an der Videokonferenz teilnahm, ließ durchblicken, dass an einem Saisonabbruch wohl kein Weg vorbei führt. Darauf lassen die bisherigen Meinungsbilder in den Fußballkreisen schließen. Spannender könnte es bei der Frage werden, ob die Saison mit oder ohne Absteiger abgebrochen wird. Wegen Ladungsfristen könne der außerordentliche Verbandstag, auf dem die endgültige Entscheidung fällt, nicht wie geplant am 30. Mai, sondern wohl erst in der Kalenderwoche 24 (8. bis 14. Juni) stattfinden. Im Verlauf der Videokonferenz diskutierte der Vorsitzende des Verbandsausschusses für Qualifizierung und Vereinsentwicklung mit den Klubvertretern auch über die mögliche Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes. Es wurde deutlich, dass viele Vereine mit Blick auf die vielfältigen Vorgaben und mögliche Haftungsrisiken das Training erst mal weiter ruhen lassen. ey

