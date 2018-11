Abgezockte Bürgeler wieder alleine an Spitze

Büttelborn - Die Handballer der TSG Bürgel sind wieder die alleinige Nummer eins in der Oberliga Hessen.

Während der bis dato punktgleiche Tabellenzweite HSG Kleenheim/Langgöns bei der TSG Münster nur 25:25 spielte, gewannen die Offenbacher bei Aufsteiger TV Büttelborn mit 32:31 (17:17).

Zufrieden war TSG-Trainer Andreas Kalman allerdings nur phasenweise. „Wir haben in der ersten Hälfte zu viele einfache Bälle weggeworfen und zu viele Angriffe zugelassen. Insgesamt haben wir zu viele Gegentore bekommen, in der Abwehr müssen wir wieder aggressiver werden. Büttelborn war der erwartet starke Gegner, die haben viel Power in ihrem Spiel. Das war eine echte Herausforderung.“

In der turbulenten ersten Hälfte wechselte die Führung mehrfach. Nach einem 13:15-Rückstand führte Bürgel kurz vor der Pause wieder mit 17:16, kassierte dann aber zwei Zeitstrafen und noch vor dem Pausenpfiff den Ausgleich.

Folgerichtig starteten die Gäste mit nur vier Feldspielern in den zweiten Durchgang, überstanden diese Phase aber gut und gingen sogar mit vier Toren in Führung (26:22 in der 36. Minute). Bürgel legte nach und baute den Vorsprung auf sechs Tore aus. „In dieser Phase haben wir in 13 Minuten nur drei Gegentore bekommen“, zeigte sich Kalman zufrieden, ergänzte allerdings: „Dann wurde es hektisch.“ Büttelborn kämpfte sich wieder heran, verkürzte mit einem 4:0-Lauf auf 24:26. Beim 26:27 sieben Minuten vor Spielende waren die Hausherren vor 350 Zuschauern wieder bis auf einen Treffer heran, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Die TSG erhöhte auf 31:29 und sicherte sich schließlich den Sieg. „Wir haben das dann doch gut über die Runden gebracht“, meinte Kalman, der Christopher Hofmann in der ersten Hälfte eine sehr starke Leistung bescheinigte. Ebenso trumpfte der neunfache Torschütze Nils Lenort nach dem Seitenwechsel auf, Phil-Lukas Ljubic überragte im Mittelblock der Offenbacher. „Das Spiel hat gezeigt, wie abgezockt wir sind“, meinte Andreas Kalman. - leo

Spielfilm: 3:1 (4.), 6:4 (7.), 6:7 (10.), 11:12 (16.), 14:12 (21.), 15:13 (25.), 16:17 (30.), 17:17 - 18:22 (36.), 20:26 (43.), 24:26 (48.), 26:27 (53.), 29:31 (60.), 31:32

Zeitstrafen: 3:4 - 7m: 3/5 - 4/6

TSG Bürgel: Hoppenstaedt, Gezer; Bube (n.e.), Kaiser (1), Käseberg (n.e.), Müller (3), Brühl, Kretschmann (1), Wagenknecht (6/3), Hofmann (5), Lenort (9/1), Cohen (2), Ljubic (3), Lehmann (2)

Quelle: op-online.de