Abschied mit Aufstieg krönen

Neu-Isenburg - Als Vierjähriger stülpte sich Mario Marx das erste Mal ein Trikot der Spvgg. 03 Neu-Isenburg über. Er feierte Meisterschaften und Pokalsiege als Jugendspieler und -trainer. Von Daniel Schmitt

Er wurde zum Gesicht der ersten Mannschaft und stieg mit dem Team von der Kreisliga bis in die Verbandsliga auf. Nach fast 27 Jahren wechselt Marx nun den Verein. Vorher will er aber noch den Aufstieg in die Hessenliga schaffen.

Herr Marx, noch zwei Spiele in der Aufstiegsrunde zur Hessenliga, dann ist Schluss in Neu-Isenburg. Kommt schon Wehmut auf?

Natürlich bin ich traurig über den Abschied. Es war eine verdammt lange Zeit. Ich bin ja fast mein ganzes Leben ein Nulldreier gewesen und werde es wohl immer bleiben. Aber ich freue mich auch auf die neue Herausforderung, mich bei einem anderen Trainer noch einmal weiterentwickeln zu können.

Wo wechseln Sie hin?

Ich gehe in die Gruppenliga zur SG Bornheim. Da ich in Frankfurt wohne, sind es kurze Wege. Das passt ideal.

Warum wechseln Sie mit 30 Jahren überhaupt noch einmal den Klub?

Ich habe nicht mehr ganz so oft gespielt, wie ich es mir selbst vorstelle.

Woran lag das?

Das müssen Sie den Trainer fragen. Ich fühle mich jedenfalls immer noch als wichtiger Bestandteil der Mannschaft und bin der Meinung, dass ich von Anfang an mehr helfen könnte als nur von der Bank als Einwechselspieler.

Heute Abend steht das erste Spiel der Aufstiegsrunde gegen Zeilsheim an. Wie groß ist die Vorfreude?

Die Aufstiegsspiele sind ein echter Höhepunkt in dieser Saison. Aber natürlich wären wir lieber direkt Meister in der Verbandsliga geworden.

Wieso hat das nicht geklappt?

Es lag nur an uns selbst. Wir hatten nicht die nötige Konstanz und Ruhe, die nötig gewesen wäre, um Ginsheim hinter uns zu lassen.

Nun treffen Sie mit Zeilsheim auf eine offensivstarke Mannschaft. Was wissen Sie über den Gegner?

Bisher ist das alles nur gefährliches Halbwissen, aber unser Trainerteam wird uns schon noch genug Informationen geben. Letztlich sollten wir aber nur auf uns schauen. Wir müssen unsere Qualität auf den Platz bringen.

Die da wäre?

Wir haben einen breiten Kader und können ohne Qualitätsverlust auswechseln. Da ich ein Spiel mit sehr hoher Intensität erwarte, könnte es entscheidend sein, wer von der Bank mehr nachzulegen hat.

Da kommen wieder Sie ins Spiel...

Natürlich würde ich lieber von Beginn an auflaufen. Aber in solch einer heißen Phase der Saison kommt es im Fußball eben nicht auf Einzelpersonen an, sondern auf das Kolletiv. Also werde ich versuchen, meine Leistung zu bringen, wann immer ich gebraucht werde.

In Ihren fast 27 Jahren in Neu-Isenburg waren Sie Jugendspieler und -trainer. Dann kickten Sie mehr als zehn Jahre für die erste Mannschaft. Gibt es in dieser langen Zeit bestimmte Momente, an die Sie sich besonders gerne erinnern?

Puh, das ist schwierig. Aber sicher sind es Erinnerungen an Meisterschaften und Pokalsiege in der Jugend und später an die Aufstiege bei den Senioren. Aber auch Derbys gegen die TSG Neu-Isenburg oder früher gegen die SKG Sprendlingen werde ich nie vergessen.

Nun naht der letzte Auftritt. Mit welchen Emotionen rechnen Sie bei sich?

Das kann ich noch nicht sagen, das wird sich zeigen. Aber wie jedes andere Spiel wird es ganz sicher nicht. Ich hatte ja auch das Angebot, noch ein Jahr zu bleiben. Trotzdem bin ich froh, den Zeitpunkt meines Abgangs selbst gewählt zu haben. Ich wechsel den Verein, um wieder mehr Spaß am Fußball zu haben.

Ihr Wunschszenario?

Den Abschied mit dem Aufstieg zu krönen, wäre eine tolle Sache.

