Ein Absteiger weniger in der Gruppenliga

Altwiedermus – Der SV Altwiedermus wird in der kommenden Spielzeit nicht in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost antreten.

Klassenleiter Thorsten Bastian (Rockenberg) bestätigte eine entsprechende schriftliche Mitteilung des Büdinger Kreisvertreters, der in der Winterpause seine erste Mannschaft vom Spielbetrieb der Verbandsliga Süd zurückgezogen hatte und somit als Absteiger feststand. Da die Ronneburger ihren Verzicht vor dem 15. Mai erklärten, hat dies nun Auswirkungen auf die Abstiegsregularien der aktuellen Saison. „Sollte kein anderer Verein mehr von der Verbandsliga Süd in die Gruppenliga Frankfurt Ost absteigen, dann steigen dort statt fünf Teams nur vier in die jeweiligen Kreisoberligen ab“, berichtet Bastian. Aktuell spielen in der Verbandsliga Süd mit den beiden Hanauer Vereinen SC 1960 und FC Hanau 93 sowie dem 1. FC Erlensee nur drei Teams, die bei einem Abstieg in die Frankfurter Oststaffel eingruppiert werden, doch alle drei Vereine haben mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun. In welcher Büdinger Spielklasse der SV Altwiedermus in der kommenden Runde antreten wird, ist noch offen. fs.

