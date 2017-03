TuS Klein-Welzheim: Trainer Raponi startet mit Kellerduell

Luca Raponi, hier noch als Torwart nach der Parade des entscheidenden Elfmeters im Spiel um Platz drei beim Mainpokal, will die TuS Klein-Welzheim nun als Trainer zum Klassenerhalt in der Kreisoberliga Offenbach führen.

Offenbach - Mit zwei Nachholspielen wird die Tabelle der Fußball-Kreisoberliga Offenbach heute (jeweils 19.30 Uhr) begradigt. Drei der vier Teams stecken mitten im Kampf um den Klassenerhalt.

Die SG Wiking (13. Platz/14 Punkte), die TuS Klein-Welzheim (14./12) und die JSK Rodgau II (15. /9) wollen daher unbedingt punkten. „Das ist ein ganz entscheidendes Spiel für uns“, sagt Klein-Welzheims neuer Trainer Luca Raponi, der eine ganze Reihe von Spielern noch von der letzten Saison her kennt, als er bei der TuS noch selbst im Tor spielte, vor dem Kellerduell gegen die JSK Rodgau II. „Wir wollen auf jeden Fall drei Punkte holen, doch das wird sicher eine ganz enge Kiste.“ Raponi hat zuletzt einen positiven Schub im Team ausgemacht. „Wir gehen mit viel Motivation in die restlichen Saisonspiele, aber es wird bis zum letzten Spieltag sicher sehr knapp zugehen.“

In der zweiten Begegnung tritt die SG Wiking bei der Spvgg. Seligenstadt (9./21) an. Auch das Team von Trainer Nick Janovsky möchte mit einem guten Spiel in die restliche Saison starten.

Kreisliga A Offenbach Ost

Mit mehreren Zugängen in der Winterpause, darunter Ex-Profi Christopher Reinhard, hat der FC Germania Bieber noch einmal ein Zeichen gesetzt, dass Teutonia Hausen noch vom Aufstiegsrelegationsplatz zwei verdrängt werden soll. „Wir wollen versuchen, aufzusteigen, müssen aber nicht“, betont Trainer Samy Khederzadeh allerdings. Im nach einem Spielabbruch noch einmal angesetzten Spiel gegen den Türk. SC Offenbach kann der Rückstand morgen (19 Uhr) auf vier Punkte verkürzt werden. „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung, die Mannschaft ist in Schuss und hat in den Testspielen ausgezeichnete Leistungen gezeigt“, so Khederzadeh. (rjr)

