Alles muss besser werden

Offenbach – Den ersten Spieltags-Vergleich mit den beiden Vereinen aus Erlangen haben die Handball-Drittligisten der Region Mitte November vergangenen Jahres klar verloren.

Hanau unterlag der Bundesliga-Reserve des HC Erlangen mit 29:31, Nieder-Roden blamierte sich beim damaligen Abstiegskandidaten TV Erlangen-Bruck mit 25:32. Mittlerweile steht der TV als erster Absteiger fest. Am Wochenende wollen es die beiden Vertreter der Region besser machen als in der Hinrunde. Für Hanauer und Nieder-Rodener geht es auch um wertvolle Punkte im Kampf um Platz sechs und die damit verbundene direkte Qualifikation für die erste Hauptrunde im DHB-Pokal.

HC Erlangen II - HSG Hanau (Sa., 18 Uhr). Noch vor einigen Wochen dümpelten die Mittelfranken im Tabellenmittelfeld herum, ehe sie mit zuletzt vier Erfolgen hintereinander auf Platz drei kletterten. Am vergangenen Spieltag riss die Siegesserie allerdings bei der SG Leipzig II, Erlangen verlor überraschend klar mit 21:29. „Auf Platz drei habe ich Erlangen auch vor Rundenbeginn gesehen“, sagt Hanaus Trainer Patrick Beer. „Vor einem Jahr waren sie Zweiter, jetzt sind Eisenach und Nußloch hinzugekommen, Platz drei ist eine berechtigte Position. Die Mannschaft ist hervorragend ausgebildet und hat eine unglaubliche Qualität. Allerdings ist sie auch ein bisschen eine Wundertüte, weil man nie so genau weiß, wer spielt. Aber wir legen den Fokus auf uns. Und da ist nach dem Sieg gegen Eisenach wieder viel Basisarbeit gefragt. Das bedeutet viel Laufbereitschaft und die Fehler minimieren. So wie gegen Eisenach“, erklärt der Hanauer Trainer.

Vier Partien stehen in dieser Saison noch aus. Mit einem Sieg würden die Grimmstädter weiter im Kampf um Platz drei – der Platzierung aus dem vergangenen Jahr – mitmischen. „Wir wollen noch vier, fünf Punkte holen, dann ist alles gut“, erklärt Beer, „wie zuletzt gegen Eisenach werden auch in Erlangen wieder Bonuspunkte vergeben.“

HSG Rodgau Nieder-Roden - TV Erlangen Bruck (Sa., 19.30 Uhr). „Alles“, antwortet HSG-Trainer Jan Redmann auf die Frage, was die Nieder-Rodener im Vergleich zum enttäuschenden Hinrundenspiel besser machen muss. „das war unsere mit Abstand schlechteste Partie in dieser Saison“, erinnert er sich nicht gerne zurück, warnt aber vor dem Schlusslicht: „Erlangen steht als Absteiger fest und kann befreit aufspielen. Aber wir spielen zuhause gegen den Letzten und haben noch etwas gut zu machen“, hat Redmann zwei Punkte fest ins Visier genommen.

Niklas Geck wurde am Dienstag erfolgreich am Kreuzband operiert, Philip Wunderlich fällt mit einem doppelten Bänderriss erneut aus. Dafür hat Kapitän Marco Rhein nach seiner Knöchelverletzung wieder das Training aufgenommen. „Er wird versuchen, ein paar Torhüterübungen zu machen“, ist Redmann eher skeptisch, was den Einsatz Rheins betrifft. Zumal die Nieder-Rodener auch kein Risiko eingehen wollen. leo

