Angriff auf Linienrichter nach drei Platzverweisen und spätem Tor

A-LIGA-RELEGATION Gravenbruch gegen Türk. SC abgebrochen

+ Unschöne Szenen in Gravenbruch: Nachdem die SSG in der Nachspielzeit das 3:2 gegen den Türk. SC Offenbach erzielt hatte, gab es Tumulte. Ein Linienrichter soll sogar von einem Zuschauer attackiert worden sein. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen. Foto: Hartenfelser

Offenbach – Jubel in Klein-Auheim, Ernüchterung in Gravenbruch. Die Alemannia feierte in der Relegation zur Fußball-Kreisliga A einen wichtigen Sieg, wahrte im Heimspiel gegen die TuS Klein-Welzheim mit einem ungefährdeten 6:1-Erfolg ihre Aufstiegschance.