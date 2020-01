Attacke gegen Schiedsrichter überschattet Neujahrscup

Hanau – Ein Angriff auf einen jungen Schiedsrichter überschattete am Sonntag den Neujahrscup des Fußball-Kreisoberligisten Rot-Weiß Großauheim. In der Sporthalle am Spitzenweg kam es während des Spiels zwischen den Gastgebern und dem TSV 1860 Hanau zu Tumulten.

Nach einer Tätlichkeit eines 1860-Spielers zückte der junge Unparteiische die Rote Karte und kam beim Rückwärtslaufen ins Stolpern, weil der als Trainer der 1860er fungierende Hakim Kaya ihn an der Schulter packte, um den Spielleiter vom Aussprechen des Feldverweises abzubringen. „Der Schiedsrichter hat das Gleichgewicht verloren und ist umgefallen, danach hat er das Spiel abgebrochen“, berichtete Turnierleiter Thomas Bannier. Als sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, entschieden die Organisatoren in Rücksprache mit den Schiedsrichtern und in Anwesenheit der beiden Kreisfußballausschuss-Mitglieder Walter Hessler und Frank Krause, das Turnier fortzusetzen. Der gestürzte Schiedsrichter fuhr nach Hause, seine Kollegen beendeten das Turnier ordnungsgemäß.

Dem A-Ligisten TSV Hanau droht jetzt aber ein Nachspiel vor dem Kreissportgericht. Und durch den Turnierausschluss ging dem Team auch die Qualifikation für das Hallenmasters flöten, denn ohne den Spielabbruch wären der A-Ligist ins Halbfinale eingezogen. Ein riesiger Imageschaden für den Traditionsverein.

„Beide Mannschaften waren schon weiter, für mich ist daher unverständlich, dass es derart eskalieren konnte“, sagte Bannier. Die Attacke sei zwar nicht brutal, doch völlig unnötig gewesen. „So etwas ist total zu verurteilen, der Schiedsrichter gehört einfach nicht angefasst und muss geschützt werden. Wir konnten als Turnierleitung jedoch so schnell nicht reagieren“, erläuterte der Turnierleiter.

Die sportlichen Leistungen gerieten in den Hintergrund. Turniersieger wurde das Team der Gastgeber. Nach einem 2:2 im Endspiel gegen Kreisoberliga-Spitzenreiter Hanau 93 II entschieden die Rot-Weißen das Neunmeterschießen mit 6:3 für sich. 200 Euro Preisgeld waren der Lohn, für das B-Team der 93er gab es als Trostpflaster noch einen Hunderter. Der dritte Platz wurde gleich im Neunmeterschießen ermittelt. Hier behielt der VfR Kesselstadt gegen Squadra Azzurra Offenbach mit 5:4 die Oberhand. Das letzte Ticket für das Hallenmasters ergatterte der VfB Großauheim. Die meisten Treffer erzielte Tolga Kurt vom VfR Kesselstadt, der achtmal traf. Zum besten Torhüter des Turniers wurde Roberto Rodriguez vom VfB Großauheim gekürt.

Das Turnier begann am Samstag bereits mit einer Negativmeldung. Aufgrund eines kommunikativen Missverständnisses trat Hilalspor Hanau in der Vorrunde nicht an. Die drei angesetzten Partien wurden 3:0 für die jeweiligen Gegner gewertet. Auch am zweiten Turniertag mussten die Organisatoren improvisieren. Obwohl für die Finalrunde qualifiziert, sagte Viktoria Neuenhaßlau wegen angeblich zu vieler verletzter Spieler ab. „Ich finde das sehr schade und auch ein bisschen peinlich“, meinte Bannier. Kurzfristig war unter den am Samstag ausgeschiedenen Teams keine Nachrücker mehr zu mobilisieren und so schrumpfte das Feld am Sonntag von zehn auf neun Teams. Drei davon (TSV 1860 Hanau, VfB Großauheim und Spvgg. Langenselbold 1910) kamen noch für die Masters-Qualifikation infrage. Da der VfB und die Zehner das Halbfinale verpassten, schien die Qualifikation für den TSV 1860 Hanau klar zu sein, doch der Turnierausschluss nach der Attacke gegen den Schiedsrichter machten dem in der Kreisliga A angesiedelten Heimatverein von Rudi Völler alles zunichte. fs

Halbfinale:

Squadra Azzurra OF - Hanau 93 II 4:6

RW Großauheim - Kesselstadt 5:3 n.N.

Neunmeterschießen um Platz 3:

Squadra Azzurra - VfR Kesselstadt 4:5

Endspiel:

RW Großauheim - FC Hanau II 6:3 n.N.

Quelle: op-online.de