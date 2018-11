Auch kurzfristige Ausfälle stoppen die 93er nicht

Offenbach - Mit einem 4:1-Sieg bei Eintracht Wald-Michelbach baute der FC Hanau 93 seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Verbandsliga Süd auf neun Punkte aus, da der Tabellenzweite Rot-Weiß Walldorf das Aufsteigerduell bei den Sportfreunden Frankfurt mit 2:4 verlor.

Verfolger SC 1960 Hanau kehrte im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Antonio Abbruzzese nach drei Niederlagen mit einem 4:0-Sieg gegen Aufsteiger SG Unter-Abtsteinach in die Erfolgsspur zurück. Dagegen kassierte Germania Ober-Roden mit dem 1:6 in Erlensee die zweite Niederlage in Folge. Die TS Ober-Roden verlor nach abwechslungsreicher Partie gegen Rot-Weiss Frankfurt mit 4:5 und rutschte auf einen Abstiegsplatz ab. Viktoria Urberach war spielfrei.

Eintracht Wald-Michelbach - FC Hanau 93 1:4 (0:1). Selbst permanente Ausfälle bringen die 93er nicht aus dem Konzept. In Wald-Michelbach musste der Ligaprimus neben den im Vorfeld bereits bekannten Ausfällen kurzfristig noch Tim Fließ und Stürmer Khaibar Amani ersetzen. Trotzdem ließen sie den Odenwäldern nach kurzen Anpassungsschwierigkeiten auf dem Kunstrasen vor rund 150 Zuschauern keine Chance, Kahraman Damar sorgte mit zwei Treffern für die 2:0-Führung der Grimmstädter, die ihren Vorsprung auf vier Tore ausbauten, ehe den Hausherren in der Nachspielzeit zumindest der Ehrentreffer gelang.

FC Hanau 93: Westenberger - Ries, Prümm, Muratoglu, Crews (83. Di Natale), Sekeric (75. Gischewski), Mezini (28. Raafat), Gogol, Wissel, Bicakci, Damar

Tore: 0:1, 0:2 Damar (20., 53.), 0:3 Bicakci (75.), 0:4 Crews (78.), 1:4 Sancak (90.+1)

SC 1960 Hanau - SG Unter-Abtsteinach 4:0 (1:0). „Ich bin sehr zufrieden, wir haben guten Fußball gespielt und verdient gewonnen“, sagte Hanaus Sportlicher Leiter Okan Sari, zugleich als Interimstrainer im Einsatz. In dieser Woche wollen die Hanauer mit möglichen Trainerkandidaten sprechen. Ober der „Neue“ seinen Posten bereits in dieser Woche oder erst nach der Winterpause antritt, wollen beide Seiten gemeinsam entscheiden.

Unter-Abtsteinach erwies sich als unangenehmer Gegner, versuchte, die Partie offen zu gestalten. Doch nach 34 Minuten brachte Benjamin Braus die Hausherren in Führung. Kevin Müller sorgte fünf Minuten nach dem Seitenwechsel mit dem zweiten Hanauer Treffer für die Vorentscheidung. „Nach turbulenten Wochen ist jetzt wieder Ruhe eingekehrt“, zeigte sich Sari zufrieden.

SC 1960 Hanau: Pellowski; Mastilovic, Aydin, Müller (83. Suesin), Braus, Mahboob, Itoi, Erdogan (58. Okutan), S. Demir, Aydilek, Özdemir (87. Erbe)

Tore: 1:0 Braus (34.), 2:0 Müller (50.), 3:0 Özdemir (65.), 4:0 Aydilek (78.)

1. FC 06 Erlensee - Germania Ober-Roden 6:1 (3:0). Erlensee überzeugte erwartungsgemäß mit seiner guten Spielanlage, aber Ober-Roden hielt gut dagegen. Mit ihren beiden ersten Chancen ging der Aufsteiger mit 2:0 in Führung. Nach der Pause hatten die Ober-Rodener ihre beste Phase, „wir haben es aber verpasst, auf 1:3 zu verkürzen“, sagte Germanias Teammanager Daniel Hoffstadt. Die nach vorne stark aufspielenden Gastgeber nutzten die sich bietenden Räume und konterten die Germanen mehrfach aus. Der ehemalige Urberacher Tom Niegisch im Trikot der 06er war gleich dreimal erfolgreich. Fabian Bäcker erzielte den Ober-Rodener Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4.

Germania Ober-Roden: Heinlein; Stemann, Feuchtner, Marweg, Stolze, Bidou, Palacios Hernandez, Gruber, Owusu (71. Ermert), Dapp (46. Hakimi), Bäcker

Tore: 1:0 Kreinbihl (7.), 2:0 Niegisch (14.), 3:0 Wagner (31.), 4:0 Niegisch (70.), 4:1 Bäcker (73.), 5:1 Niegisch (81.), 6:1 Wagner (87.)

TS Ober-Roden - Rot-Weiss Frankfurt 4:5 (1:2). „Das war ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollten und gewinnen mussten. Wer zu hause vier Tore schießt, darf nicht verlieren. Das war maßlos enttäuschend“, sagte Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann. Die Turnerschaft startete schwach, lag bereits nach 17 Minuten mit 0:2 zurück. Doch die Gastgeber kämpften sich in die Partie zurück, verkürzten auf 1:2, 2:3, 3:4 und 4:5. Doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Mit einem Strafstoß und zwei Freistößen sicherten sich die Rot-Weissen nach dem Seitenwechsel den Dreier.

TS Ober-Roden: Gkogkos; Strauss, Jung, Henkel, Hesse, Kozlu, Klinger, M. Barak, Schöppner (62. Kalzu), Veisoglu, Gotta

Tore: 0:1 Pierre (5.), 0:2 Brkic (17.), 1:2 Veisoglu (36.), 1:3 Gürser (54.), 2:3 M. Barak (56.), 2:4 Keskin (62./FE), 3:4 Hesse (78.), 3:5 Gürser (80.), 4:5 Strauss (90.+3) J leo/fs

