Alzenau – Die Ungewissheit über die Fortsetzung der Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest auf Grund der Corona-Krise macht auch dem FC Bayern Alzenau zu schaffen.

Vereinschef Andreas Trageser äußert sich im Interview über die Auswirkungen der Pause, einen möglichen Abbruch der Saison und Alternativen und bezieht überraschend klar Stellung.

Herr Trageser, noch ist unklar, wann und ob es mit der Saison weitergeht. Was hat der FC Bayern Alzenau für einen Standpunkt?

Wir sind auf jeden Fall gegen Geisterspiele. Dies würde für einen normalen Verein wie uns immense finanzielle Einbußen bedeuten. Spielergehälter, Prämien, Reise- und Hotelkosten, Stadiongebühren und einiges mehr würden ja weiterlaufen. Aber es gäbe keine Einnahmen.

Was verstehen Sie unter einem normalen Verein?

Das ist einer, der wie wir zwischen Oberliga und Regionalliga pendelt, sich in erster Linie über Werbeeinnahmen und seine Zuschauer finanziert und nicht über einen oder mehrere Großsponsoren oder eine riesige Fan-Gemeinschaft verfügt, wo zum Beispiel der Kauf von Geisterspieltickets möglich ist.

Das war wohl ein kleiner Seitenhieb Richtung Kickers Offenbach und dessen Geschäftsführer Thomas Sobotzik. Dieser hatte ja erklärt, dass alle Vereine der Liga unbedingt weiterspielen wollten auch ohne Zuschauer.

Ich weiß nicht, wo Herr Sobotzik das her hat, bei der Videokonferenz haben wir darüber überhaupt nicht gesprochen. Ich weiß auch nicht, warum er sich als Ligasprecher sieht. Dass Vereine wie die Kickers, Saarbrücken oder der FC Homburg Geisterspiele okay fänden, ist mir klar. Ich weiß aber auch, dass dies etliche nicht gutheißen. Wenn einige Clubs und deren Vertreter von ihrem Selbstverständnis sich eher in der 2. Liga sehen, ist das hier fehl am Platz. Da wurden Fehler gemacht und deshalb sind sie jetzt in der vierten Liga. Dann muss ich aber auch die Interessen deren Vereine vertreten und nicht in Sphären denken, in denen sie sich gar nicht bewegen. Ich bin schon dafür, die Runde zu Ende zu bringen, aber nur mit Zuschauern.

Wie könnte denn die Saison ordnungsgemäß weitergehen?

Das ist für mich ganz einfach. Man spielt dann, wenn es in diesem Jahr wieder möglich ist, die Runde zu Ende. Dann macht man eine Winterpause und fängt im März mit der neuen Runde an.

Was bedeutet, dass man die Liga, und nicht nur diese, dem Jahreskalender anpasst…

Genau. Und das wird ja nicht erst seit der Corona-Krise diskutiert. Jetzt haben wir die Chance, einiges zu ändern, in erster Linie zum Vorteil der Amateurvereine. Wir hätten am 8. Mai unser letztes Heimspiel und würden dann wieder erst im August kicken, das ist doch Quatsch. Im Sommer geht der Zuschauer doch viel lieber auf den Sportplatz als bei Regen und ohne Dach. Die Plätze wären in besserem Zustand und so weiter. Ich bin schon lange dafür.

Und was würde in den Ferien passieren, gerade im Jugendbereich?

Nun, dann fehlen halt mal zwei, drei Jungs oder Mädels oder man macht eben in den Sommerferien für die sechs Wochen Pause. Die kicken doch auch lieber bei 25 Grad als bei Kälte im Match auf dem Hartplatz.

Dies würde nach Ihren Vorstellungen dann sicher auch die erste und zweite Liga betreffen. Aber was würde mit den internationalen Wettbewerben passieren, der EM oder WM?

Selbstverständlich müssten die oberen Ligen mitziehen. Ich verstehe völlig, dass die ihre Saison zu Ende spielen wollen, die brauchen die Zuschauer nicht, um überleben zu können. Die brauchen die Werbe- und in erster Linie die Fernsehgelder. Geisterspiele finde ich hier völlig in Ordnung. Aber wer braucht denn momentan oder im nächsten Jahr eine EM oder eine Club-WM oder diese unsinnige Nations League? Man muss die eigenen Spielklassen von der Bundesliga bis runter in die C-Liga erhalten und stärken. Das ist das, was wahrscheinlich auch das Gros der Fußballfans denkt.

Wenn es zu einem Abbruch der Saison käme, wie schwer würde es Bayern Alzenau treffen?

Unsere Spieler verzichten auf einen Teil ihres Gehalts, das hilft aktuell sehr. Wir haben gut gewirtschaftet und Rücklagen gebildet, die die Deckung der laufenden Kosten garantieren. Es würde sicher ein kleines, aber erträgliches Minus entstehen. Man braucht sich um unseren Club keine Sorgen machen.

Das Gespräch führte Achim Dürr

Quelle: op-online.de