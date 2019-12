Aufholjagd kostet zuviel Kraft - 32:35

Gelnhausen – Nach einer erneut dramatischen Partie unterlagen die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden im Hessenderby der 3. Liga Mitte beim TV Gelnhausen mit 32:35 (14:18) und rutschten in der Tabelle auf den vierten Platz ab.

„Die ersten 20 Minuten haben wir schlecht gespielt, haben vorne die Bälle weggeworfen und damit dem Gegner sein Tempospiel ermöglicht. Das ist vielleicht auch ein wenig der Situation geschuldet, dass wir nach den vier Topspielen nicht 100-prozentig da waren“, meinte HSG-Trainer Jan Redmann, „bei Gelnhausen war es nach der Niederlage in Baunatal genau umgekehrt.“

Und so kamen die Rodgauer überhaupt nicht in das Spiel, lagen nach 16 Minuten beim 5:13 mit acht Toren in Rückstand, beim 10:18 neun Minuten später sah es für den Tabellenzweiten nicht besser aus. Doch dann fingen sich die Gäste und verkürzten mit einem 4:0-Lauf bis zur Pause auf 14:18. „Positiv war, wie wir dann noch einmal zurückgekommen sind“, stellte der Nieder-Rodener Trainer fest.

Nach nur vier Minuten der zweiten Hälfte waren die Gäste vor 700 Zuschauern bis auf zwei Tore heran, mit dem 24:23 brachte Sam Hoddersen Nieder-Roden nach 43 Minuten sogar erstmals in Führung. „Doch die Aufholjagd hat unsere ohnehin geringen Kräfte komplett aufgebraucht“, meinte Redmann. Während die Gäste in der Schlussphase einige gute Chancen vergaben, sorgten die Barbarossastädter mit einem 3:0-Lauf zum 33:29 (58.) für die Vorentscheidung.

Personell waren die Gäste auch in Gelnhausen wieder auf einen sehr dünnen Kader angewiesen. Alexander Weber kam angeschlagen gar nicht zum Einsatz, Rekonvaleszent Timo Kaiser rund 20 Minuten. Michael Weidinger musste in seinem dritten Einsatz mangels Alternativen fast 60 Minuten in der Abwehr ran. „Das war deutlich über der Schmerzgrenze“, sagte Redmann, der nach der Pause auch noch auf den angeschlagenen Philipp Keller verzichten musste. So musste sich Johannes von der Au 60 Minuten lang durchkämpfen. „Dass ein 21-Jähriger dann nicht immer gut spielt, ist normal“, meinte Redmann.

Mit den 20:10 Punkten nach den 15 Hinrundenspielen zeigte sich der HSG-Trainer – vor allem mit Blick auf die lange Verletztenliste – dennoch sehr zufrieden. Unter seiner Führung hat sich die Mannschaft jedes Jahr am Ende der ersten Halbserie um einen Punkt gesteigert „so kann es gerne weitergehen“, sagte Redmann.

Spielfilm: 4:1 (6.), 6:4 (9.), 10:4 (12.), 13:5 (16.), 15:10 (22.), 18:10 (25.), 18:14 - 20:18 (34.), 23:21 (40.), 23:24 (43.), 26:27 (50.), 29:27 (52.), 30:29 (53.), 33:29 (58.), 35:32

Zeitstrafen: 4:3 - 7m: 5/5 - 3/4

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, Weiss; Weber (n.e.), Wesp (2), Horn (4), von der Au (1), Stenger (1), Hofferbert, Schneider (n.e.), von Stein (2), Weidinger (5), Hoddersen (9/3), Schopper (5), Kaiser (3), Keller leo

