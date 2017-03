Aufsteiger Bürgel mit zwei Gesichtern

Offenbach - Mit der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II, der Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar, erwarten die Handballer der TSG Bürgel am Sonntag (18 Uhr) eine der stärksten Mannschaften der Oberliga Hessen zum Punktspiel.

„Der Gegner ist nur schwer einzuschätzen, weil man nie weiß, wer so alles dabei ist“, sagt Bürgels Trainer Oliver Lücke. Die A-Jugend der Mittelhessen, Tabellenführer der Bundesliga-Ost-Staffel, spielt zwar ebenfalls am Sonntag, allerdings beim Drittletzten in Aue. Lücke rechnet daher mit einer ähnlichen Oberliga-Mannschaft aus Dutenhofen/Münchholzhausen wie in den vergangenen Wochen. „Die HSG ist spielerisch sehr stark, ein Gümbel im Rückraum Mitte sticht vielleicht ein wenig heraus, die anderen Spieler stehen ihm aber nicht viel nach“, sagt Lücke, „wir sind sicher nicht der Favorit, aber ich sehe der Partie positiv entgegen. Ich denke, dass sich meine Mannschaft vor eigenem Publikum ganz anders präsentiert als auswärts.“

Bei der jüngsten 23:28-Niederlage in Wettenberg war der TSG-Trainer von seiner Truppe mehr als enttäuscht, vor allem nachdem sie zuvor mit einem klaren 38:30-Heimsieg gegen Wiesbaden geglänzt hatte. Am Faschingswochenende hatten die Bürgeler frei, „ansonsten haben wir aber eifrig trainiert“, erklärt Lücke, der den Fokus bei den Übungseinheiten zuletzt auf den Angriff legte. „Da haben einige Knotenpunkte nicht gepasst, vielleicht lief es daher im Angriff zuletzt nicht wie erhofft.“

Gegen Dutenhofen/Münchholzhausen soll das wieder anders sein. Verzichten müssen die Offenbacher, die mit 19:19 Punkten als Sechster acht Zähler hinter dem Dritten aus Mittelhessen rangieren, auf ihren Stammtorwart Marvin Hoppenstaedt, der aus privaten Gründen fehlt. Neben Silahan Gezer rückt A-Jugendtorwart Alessandro Lega als zweiter Schlussmann in den Bürgeler Kader. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Das Hinrundenspiel hatte der Aufsteiger mit 30:34 verloren. J leo

Quelle: op-online.de