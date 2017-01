TSG Bürgel: „Aufstieg? Das wird sehr schwer“

Handballerinnen bestreiten in Rückrunde Topspiele auswärts

+ © ey Bürgels Spielertrainerin Marion Fenn (rechts), die hier einen Strafwurf von Nieder-Rodens Angelique Resch pariert, sieht sich mit ihrer Mannschaft trotz Platz zwei als Außenseiter im Titelrennen der Handball-Landesliga. © ey

Offenbach - Voll im Soll liegen die Handballerinnen der TSG Bürgel zur Saison-Halbzeit in der Landesliga. Einen Platz unter den ersten vier Teams hatten die Offenbacherinnen vor Rundenbeginn als Ziel ausgegeben. Aktuell ist die Mannschaft von Spielertrainerin Marion Fenn mit 20:4 Punkten Zweiter – bei nur zwei Zählern Rückstand auf Ligaprimus HSG Weiterstadt.

„Tabellarisch können wir mit dem bisherigen Verlauf zufrieden sein, spielerisch bin ich das nicht ganz, da wir immer wieder im Angriff kollektiv versagen“, zieht Fenn trotz der guten Platzierung eine gemischte Bilanz. Positiv sieht sie die personelle Situation: „Wir haben einen großen Kader und sind flexibel. Natürlich passt uns die eine oder andere Verletzung nicht in den Plan. Wir können da aber gut reagieren.“ Das Team habe sich im Vergleich zur vergangenen Saison stark weiterentwickelt, spiele strukturierter und ruhiger und könne Stresssituationen besser lösen. Auch individuell hätten sich einige Spielerinnen enorme entwickelt, meint die Trainerin, die selbst bei den Spielen zwischen den Torpfosten steht.

In taktischer Hinsicht sieht Fenn ebenfalls eine gute Entwicklung: „Wir sind ein defensiv ausgerichtetes Team mit vielen Abwehrformationen, im Angriff liegt der Schwerpunkt auf Kombinationsspiel und Tempo.“ Angesichts des geringen Rückstands auf den Tabellenführer wird die TSG Bürgel inzwischen natürlich als Mitfavorit um den Aufstieg gehandelt. Fenn sieht ihr Team hier aber klar in einer Außenseiterrolle: „Das wird sehr schwer, weil wir fast alle Topteams auswärts haben.“ Bis auf das Duell mit der HSG Bensheim/Auerbach (4.) muss Bürgel alle anderen Spiele gegen die „Top 5“ der Liga (Weiterstadt, Griesheim, Langenselbold) auswärts bestreiten, ein klarer Nachteil im Meisterschaftsrennen.

Dass die Trainerin in der Meisterfrage den Ball flach hält, ist verständlich, schließlich setzte es die beiden einzigen Niederlagen zuhause gegen die Spitzenteams Weiterstadt (18:23) und Griesheim (20:26). Außerdem fehlen in der Rückrunde punktuell einige wichtige Spielerinnen. „Ein Platz unter den ersten vier sollte aber trotzdem realistisch sein“, hält Fenn an dem im Sommer ausgegebenen Saisonziel fest. In der Rolle des Underdogs kann Bürgel ohne Druck aufspielen und Überraschungen sind angesichts der bislang blütenreinen Auswärtsbilanz (8:0 Punkte) sicher nicht ausgeschlossen. (mag)

