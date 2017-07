Auftaktknaller nach zwei Jahren Abstinenz

Münster - Fußball bei der Freien Sportvereinigung (FSV) Münster - das war in den vergangenen beiden Jahren Sache der Frauen (bis 2015/16) und der Mädchen.

Bis zur Saison 2014/15 war die FSV mit einem Aktiventeam in der Kreisliga A Dieburg am Ball, schnupperte noch in ihrer letzten Spielzeit am Aufstieg in die Kreisoberliga. Dann bekamen die „Freien“, die bis 2012/13 sogar noch eine zweite Mannschaft in der Kreisliga D hatten, nicht mehr genügend Akteure zusammen. Trainer Drazen Milosevic und seine rechte Hand, Lukas Kret, zogen wie die Spieler weiter.

Zwei Jahre später feiert der Münsterer Verein sein Comeback im Männer-Fußball - und erlebt am Mittwoch, 26. Juli, gleich einen Knaller. Dann trifft die FSV um 19 Uhr in der ersten Runde des Kreispokals auf Lokalrivale SV Münster. Egal ob die Gäste mit ihrer ersten Mannschaft (Gruppenliga) oder Zweitvertretung (Kreisliga A) kommen werden: Eine sportliche Chance dürfte die FSV kaum haben. Schließlich startet sie in der Kreisliga D.

Der Ausgang der Begegnung dürfte die FSV-Verantwortlichen nur am Rande interessieren. Wichtiger scheint, die Talsohle langsam wieder zu verlassen. „Der Verein hat durch Mundpropaganda versucht, wieder eine Aktivenmannschaft zu bilden“, sagt Klaus Gille, der 2016 kommissarisch das Amt des Abteilungsleiters übernommen hatte, seit mehr als 30 Jahren der FSV angehört und dort einst selbst bei Junioren wie Aktiven gespielt hatte, eher er mehrere Ämter inne hatte. „Anfang dieses Jahres meldeten sich einige Spieler, die früher schon aktiv waren und wieder Lust haben, eine Mannschaft zu bilden“, berichtet Gille. In Sabri Dogru fand man einen Spielertrainer. „Unser Ziel ist es, dass der Fußball wiederbelebt wird“, so Gille: „Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu benachbarten Vereinen.“ Der SV Münster ist quantitativ und qualitativ zwar enteilt, hat zudem ein Kunstrasengroß- und -kleinfeld. Doch auch die „Freien“ besitzen infrastrukturelle Pluspunkte: ihr Vereinsgelände am südlichen Ortsrand mit zwei Naturrasen-Großfeldern.

Auch im Mädchen-Fußball erholt sich die FSV langsam wieder und selbst im Nachwuchsbereich tut sich was: Gesucht werden Spieler für diverse Altersklassen, die FSV wirbt dabei auch mit „familiärer Umgebung“ und dem Motto „Spaß vor Erfolg“. - jd

Quelle: op-online.de