Sportfreunde müssen erneut umbauen

Offenbach - Nach dem 2:1-Sieg von Eintracht Stadtallendorf im Nachholspiel gegen Rot-Weiß Hadamar unter der Woche beträgt der Vorsprung des SC Hessen Dreieich an der Tabellenspitze der Fußball-Hessenliga nur noch sechs Punkte.

Mit dem SV Steinbach trifft der Ligaprimus am Samstag erneut auf einen Neuling. SC-Hessen-Bezwinger Ederbergland gibt seine Visitenkarte in Seligenstadt ab, Viktoria Urberach hofft in Griesheim auf eine Überraschung.

SC Hessen Dreieich – SV Steinbach (Sa., 15 Uhr)

„In Ederbergland haben wir dumm gespielt. Dieses Eigentor und dann haben wir uns auf das Niveau des Gegnern herabgelassen“, sagt SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer, „und die einzelnen Mannschaftsteile standen viel zu weit auseinander.“ Insofern kam dem Ex-Profi das Testspiel gegen seinen ehemaligen Bundesligaverein Eintracht Frankfurt ganz recht. „Eine Englische Woche ist manchmal besser als Training. Gegen Ederbergland haben wir viele Fehler gemacht, das lief gegen die Eintracht schon deutlich besser, da standen wir viel kompakter.“ Das erwartet Bommer auch gegen den SV Steinbach.

Aufsteiger Steinbach nimmt als 14. derzeit einen Abstiegsplatz ein, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt aber nur einen Zähler. Vor zwei Wochen kam der Neuling in Stadtallendorf mit 0:7 böse unter die Räder, die Partie am vergangenen Wochenende gegen Rot-Weiss Frankfurt fiel aus. Das muntere Hinrundenspiel in Steinbach hatte der SC Hessen mit 5:3 für sich entschieden.

Etwas sorgenvoll blickt Rudi Bommer auf seinen Kader: In Khaibar Amani (Oberschenkelprobleme) und Toni Lagator (Wadenprobleme) drohen beide Stürmer auszufallen. Dazu kommen die längerfristig verletzten Toni Reljic, Daniele Fiorentino und Danny Klein. „Mal sehen, ob wir nach den vielen Regenfällen überhaupt auf den Rasen können, oder auf den Kunstrasenplatz ausweichen müssen. Das wäre nicht so förderlich, aber wir müssen auch da unseren Mann stehen und die drei Punkte holen“, erklärt Bommer.

Hessen Dreieich gewinnt Testspiel gegen die Eintracht: Bilder Zur Fotostrecke

Sportfreunde Seligenstadt – FC Ederbergland (Sa., 15 Uhr)

Nach dem Highlight Hessenpokal-Halbfinale vor einer Woche steht für die Sportfreunde wieder der Hessenliga-Alltag an. Und da müssen die „Roten“ den Blick trotz des 2:1-Sieges gegen Kelsterbach zum Start in das Punktspieljahr 2017 weiter auf die Abstiegszone richten.

„Ederbergland ist sehr unangenehm zu spielen“, warnt Seligenstadts Trainer Lars Schmidt. Diese Erfahrung machten die Sportfreunde – trotz eines 2:0-Sieges – bereits im Hinrundenspiel. Zumal der Aufsteiger mit dem Skalp von Spitzenreiter SC Hessen am Gürtel mit großem Selbstvertrauen nach Seligenstadt kommt. Und die personelle Situation bei den Sportfreunden hat sich nicht gerade verbessert.

Torhüter Mike Wroblewski fällt mit einer Knieverletzung aus, auch Linksverteidiger Jan Hertrich ist angeschlagen und fällt aus. „Da müssen wir wieder umbauen“, sagt Schmidt. Raoul Dalmeida absolvierte in dieser Woche die ersten beiden Trainingseinheiten zufriedenstellend, „er dürfte von der Fitness her in einem besseren Zustand sein“, sagt Schmidt. Mittelfeldspieler Tobias Leis steht nach abgelaufener Rotsperre wieder zur Verfügung. Weiterer Lichtblick: Beim Pokal-Aus gegen Hadamar gab Marius Löbig nach seiner Schulterverletzung, die er sich beim 3:1-Sieg im August vergangenen Jahres in Kelsterbach zugezogen hatte, sein 45-minütiges Comeback.

Hessenpokal: Seligenstadt verliert gegen Hadamar Zur Fotostrecke

Viktoria Griesheim – Viktoria Urberach (Sa., 15 Uhr)

Nach der guten Leistung und einer erneut bitteren Niederlage beim 3:4 gegen den OSC Vellmar hofft Schlusslicht Viktoria Urberach in Griesheim endlich einmal wieder auf ein Erfolgserlebnis. Das hätte sich die Mannschaft nach vielen engagierten, aber glücklosen Auftritten in dieser Saison mehr als verdient. Immerhin: Von den bisher sieben gesammelten Punkten holten die Rödermarker fünf auf fremden Plätzen, drei davon beim bisher einzigen Saisonsieg in Seligenstadt.

Urberach war 2017 bereits dreimal am Ball, verlor allerdings alle drei Begegnungen. Der Vorsprung der Griesheimer auf die Abstiegsplätze schrumpfte nach der deutlichen 1:5-Niederlage beim TSV Lehnerz auf sechs Punkte zusammen, auch die Mannschaft von Trainer Suat Türker richtet den Blick nach unten. Große Hoffnungen setzen die Griesheimer, bei denen Danilo Milosevic und Fabian Walter nach abgelaufenen Sperren wieder mit dabei sind, auf ihren Stürmer Pascal Stork. Der erzielte nicht nur drei der vier Tore der Viktoria in diesem Jahr, sondern entschied mit seinem Siegtreffer zum 1:0-Endstand auch das Hinrundenspiel in Urberach. (Leo)

Quelle: op-online.de