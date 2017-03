05er treffen auf Ex-Trainer Fil

Offenbach - Mit einem Punkt Vorsprung auf den VfB Ginsheim geht Spitzenreiter Spvgg. 03 Neu-Isenburg in den 23. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Süd. Beim abgeschlagenen Schlusslicht Großkrotzenburg wäre alles andere als ein Sieg eine Überraschung.

Ein Höhepunkt am Sonntag ist sicherlich das Kellerduell zwischen Türk Gücü Friedberg und der Spvgg. 05 Oberrad, wenn die 05er auf ihren langjährigen Trainer Mustafa Fil treffen.

Germania Großkrotzenburg – Spvgg. 03 Neu-Isenburg (So., 15 Uhr)

Nach zwei Unentschieden wollen die 03er im dritten Anlauf den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren. Auch ohne die weiterhin verletzten Marco Betz und Paul Schellhorn. Germania Großkrotzenburg kann bei 22 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer befreit aufspielen, der Abstieg ist nicht mehr zu verhindern.

Spvgg. Neu-Isenburg siegt bei TSG Mainflingen: Bilder Zur Fotostrecke

Türk Gücü Friedberg – Spvgg. 05 Oberrad (So., 15 Uhr)

Die 05er machten zu Wochenbeginn Nägel mit Köpfen: Unabhängig von der Ligazugehörigkeit trainiert Baldo Di Gregorio die 05er auch in der kommenden Saison. Auch Spielausschusschef Mario Di Falco bleibt den Oberrädern erhalten. Beide sollen zukünftig stärker in die Jugendarbeit der Spielvereinigung miteinbezogen werden. Nach zwei 1:0-Siegen in Wald-Michelbach und gegen Alsbach wollen die Oberräder im Kampf um den Klassenerhalt den nächsten Schritt machen, die Wetterauer weisen nur zwei Punkte Vorsprung auf die 05er auf.

Für Friedbergs Trainer Mustafa Fil ist die Partie etwas ganz Besonderes, immerhin war er von 2010 bis 2016 Trainer in Oberrad. „Am liebsten wäre es mir, wenn beide Mannschaften drei Punkte bekommen und am Runden-ende die Klasse halten“, sagt er. „Am Sonntag muss ich für 90 Minuten ausschalten, dass ich lange Zeit in Oberrad war. Aber nach dem Spiel schlägt mein Herz auch wieder für die Spielvereinigung.“

SG Bruchköbel – TS Ober-Roden (So., 15 Uhr)

Ober-Rodens Trainer Daniel Nister nahm die Bruchköbeler zuletzt vor zwei Wochen beim 4:3-Sieg gegen Bad Homburg in Augenschein. Nach dem Trainerwechsel Ende Dezember vergangenen Jahres – Andreas Arr-You übernahm für Sahin Aslanergül – „haben sie ein bisschen was umgestellt“, sagt Nister, „Das ist eine unangenehme Mannschaft, die versucht, schnell ein Tor zu erzielen. Aber sie sind auch nicht so stabil“, sieht der Ober-Rodener Trainer trotz der großen Personalsorgen Chancen, auch bei der SGB zu punkten. Neben fünf angeschlagenen oder verletzten Spielern fehlt auch der rotgesperrte Dejan Djordjevic. „Wir müssen wieder unsere Leistung bringen, dann können wir gewinnen. Gegen Großkrotzenburg haben wir sie leider nicht gebracht. Trotz des Sieges“, erklärt Nister. (Leo)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa (Symbollbild)