Babenhausen braucht noch ein paar Punkte

Offenbach – Nach der Pause über Fasching sind die beiden Handball-Oberligisten der Region wieder in der Punktrunde gefordert. Spitzenreiter TSG Bürgel liegt nun auch nach Pluspunkten gleichauf mit dem TV Kirchzell, der sein Nachholspiel gegen die HSG Wettenberg mit 30:26 gewann.

Den direkten Vergleich gegen Kirchzell (24:21, 23:25) haben die Offenbacher gewonnen. Babenhausen spielt in Dotzheim.

HSG VfR/Eintracht Wiesbaden - TSG Bürgel (Sa., 17.45 Uhr). „Das wird eine ganz schwere Aufgabe“, sagt Bürgels Trainer Andreas Kalman vor der Partie beim Drittletzten, der mit drei Punkten Rückstand auf die MT Melsungen II – bei einem Spiel weniger – den ersten Abstiegsplatz einnimmt. „Von der Tabellenkonstellation her müssen die Wiesbadener alles auffahren, was sie an erfahrenen Spielern haben, um gegen uns zu punkten“, meint Kalman. Das Hinrundenspiel war eine klare Angelegenheit (36:21). Linksaußen Lars Kretschmann tritt gegen seine ehemaligen Kollegen an.

TuS Dotzheim - Rot-Weiß Babenhausen (Sa., 19 Uhr). „Wir sind noch nicht durch“, warnt Babenhausens Trainer Oliver Schulz mit Blick auf die Tabelle. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt sieben Spieltage vor Rundenende sieben Zähler, ein paar Punkte brauchen die „Löwen“ noch. Nach einer Serie von 13:1 Punkten schauen die Rot-Weißen aber zuversichtlich nach vorne. „Wir würden unsere Serie gerne ausbauen“, sagt Schulz, der froh über die Spielpause war, „denn die Wochen davor waren ultra-intensiv.“

Im Hinspiel (29:32) brachte Babenhausen arg ersatzgeschwächt die Wiesbadener an den Rande einer Niederlage. Im Rückrundenspiel beim Tabellennachbarn – Dotzheim weist nur einen Punkt mehr auf der Habenseite auf – hoffen die „Löwen“ auf ein wenig mehr. „Wir suchen unsere Chance und wollen etwas holen“, sagt Schulz. Die Dotzheimer gewannen ihr Nachholspiel gegen die TSG Münster mit 30:26 und zogen damit in der Tabelle an Babenhausen vorbei. leo

