Babenhausen hält nur 20 Minuten lang mit

Pohlheim – Zum Jahresabschluss in der Handball-Oberliga Hessen kassierte die abstiegsgefährdete SG Rot-Weiß Babenhausen beim Tabellenvierten HSG Pohlheim eine deftige 20:38 (11:19)-Pleite und bleibt Tabelenvorletzter.

Knapp 20 Minuten hielten die „Löwen“ gut mit, dann schwanden bei den Gästen, die auf die verletzten Markus Kirchherr und Marc Ratley verzichten mussten, die Kräfte. „Das wird bis zum Rundenende ein Vierkampf“, sagt Babenhausens Teammanager Mitch Maloul mit Blick auf die Tabelle. Babenhausen kämpft gegen Obernburg, Breckenheim/Wallau/Massenheim und Vellmar um den Klassenerhalt.

Eine Entscheidung haben die Rot-Weißen inzwischen in Sachen Trainerfrage gefällt. Während sich Maloul wieder auf seine Arbeit als Teammanager konzentriert, fungieren Ferenc Szlauko und Caner Adanir zumindest bis zum Rundenende als Trainerduo, eventuell auch darüber hinaus.

In Pohlheim gestaltete der Außenseiter die Begegnung bis zum 8:8 (18.) ausgeglichen, dann aber setzten die Mittelhessen mit einem 6:0-Lauf ein erstes Ausrufezeichen. Und es kam noch schlimmer für die Gäste. Bis zum Pausenpfiff ließ Pohlheim noch einen 4:0-Lauf folgen nun nahm den Gästen mit einem 7:0-Start in den zweiten Durchgang endgültig das letzte bisschen Wind aus den Segeln. Während sich die Hausherren in der zweiten Hälfte förmlich in einen Rausch spielten, waren die Babenhausener völlig chancenlos.

„Wir müssen unsere Heimspiele gewinnen und auch mal einen Big Point holen“, blickt Maloul auf 2020 voraus.

Spielfilm: 4:5 (8.), 8:8 (18.), 14:8 (22.), 15:10 (27.), 19:10 (30.), 19:11 - 26:11 (38.), 33:14 (48.), 38:20

Zeitstrafen: 6/7 - 7m: 4/4 - 6/8

Rot-Weiß Babenhausen: Oldach, Schlett; Jusys, Drews (3), Krause, Horikawa (1), Habenicht (2), Raschke (2), Sillari (1), Schmitt (2/1), Mann (7/5), Buchinger (2) leo

Quelle: op-online.de