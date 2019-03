Babenhausen hält 60 Minuten sein Niveau

Dotzheim – Rot-Weiß Babenhausen eilt in der Handball-Oberliga von Sieg zu Sieg. Mit dem 31:28 (14:16) bei der TuS Dotzheim bauten die „Löwen“ ihre Erfolgsserie auf 15:1 Punkte aus und zog in der Tabelle wieder an den Wiesbadenern vorbei.

„Wir haben uns in der zweiten Hälfte in der Abwehr brutal gesteigert. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, sagte Babenhausens Trainer Oliver Schulz. Die Gäste standen bereits in der ersten Hälfte in der Defensive sehr ordentlich, hatten den Dotzheimer Kreisläufer und die Mitte mit Marc-Oliver Teuner gut im Griff. Die beiden Halben Maximilian Schubert und Johannes Schuhmacher (beide neun Tore) „hatten aber schon eine enorme Durchschlagskraft“, erklärte Schulz. Nach dem Seitenwechsel bekam Babenhausen die Partie immer besser in den Griff und glich zum 18:18 aus, ging anschließend sogar immer wieder in Führung. Mit einem 3:0-Lauf glich Dotzheim nochmals zum 28:28 aus, dann aber trafen die „Löwen“ dreimal in Folge zum 31:28-Sieg. Während bei den Gastgebern am Ende die Kräfte schwanden, „haben wir 60 Minuten lang unser Niveau gehalten“, lobte Schulz. Spielfilm: 3:2 (5.), 3:5 (6.), 7:7 (11.), 7:9 (13.), 10:11 (18.), 13:11 (21.), 16:14 – 18:15 (33.), 18:18 (35.), 19:20 (41.), 23:25 (48.), 24:27 (50.), 25:28 (52.), 28:28 (56.), 28:31 Zeitstrafen: 6:3 – 7m: 1/2 – 6/6 Rot-Weiß Babenhausen: Goder, Oldach; Drews (2), Brandt (8), Horikawa, Kirchherr (1), Stoffel (1), Raschke (3), Sillari, Mann (3), Ratley (1), Eisenhuth (11/6), Zappe leo Quelle: op-online.de