Letztes Heimspiel für Trainer Oliver Schulz in Babenhausen

Mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter TV Kirchzell gehen die Handballer der TSG Bürgel in die letzten beiden Spieltage der Oberliga Hessen. Platz zwei haben die Offenbacher bereits sicher.

Offenbach – Kirchzell spielt am Samstag beim Tabellensechsten HSG Wettenberg und erwartet am letzten Spieltag den Achten aus Pohlheim. Bürgel gastiert noch bei Schlusslicht TV Hüttenberg II und spielt gegen den Neuntplatzierten MSG Umstadt/Habitzheim. Die TSG scheint vom Papier her das leichtere Restprogramm zu haben, muss aber auf einen Punktverlust des TV Kirchzell hoffen. Den direkten Vergleich mit den Unterfranken (24:21, 23:25) haben die Offenbacher gewonnen.

Rot-Weiß Babenhausen – HSG Kleenheim/Langgöns (Sa., 19 Uhr): Nach fünf Jahren in Babenhausen steht Oliver Schulz gegen den Tabellenvierten zum letzten Mal vor eigenem Publikum als „Löwen“-Trainer an der Seitenlinie – in der kommenden Saison trainiert er den Drittligisten HSG Hanau.

„Der verpasste Oberliga-Aufstieg mit nur vier Minuspunkten, der Aufstieg in die Oberliga, der Klassenerhalt in der Oberliga waren prägende Momente. Ich blicke mit Wehmut und Dankbarkeit zurück“, sagt Schulz, „ich habe hier als Trainernovize angefangen. viele der Jungs kenne ich seit mittlerweile fünf Jahren. Die Zeit in Babenhausen war eine Bereicherung für mein Leben. Ich habe viel Herzblut investiert. Das geht nur, wenn man auch etwas zurückbekommt. Und die Mannschaft hat mir sehr viel zurückgegeben.“ Eines muss Schulz allerdings schmunzelnd zugeben: „Meine beiden Kids kennen die Rückennummern der Spieler besser als ich.“

Die Mannschaft will ihren Trainer natürlich mit einem Sieg verabschieden. „Wir haben gezeigt, dass wir den großen Mannschaften der Liga das Leben schwer machen können. In den bisherigen drei Oberliga-Partien gegen Kleenheim haben wir noch keinen Punkt geholt. Das wollen wir nun ändern“, blickt Schulz voraus.

TV Hüttenberg II – TSG Bürgel (Sa., 20 Uhr): Nach den drei Siegen gegen Büttelborn, Melsungen und Münster gab TSG-Trainer Andreas Kalman seinen Mannen eine Woche frei, in der Woche vor Ostern wurde bereits wieder trainiert. „Wir haben ein klares Ziel: Wir wollen beide noch ausstehenden Partien gewinnen“, erklärt Kalman, ich gehe aber davon aus, dass auch Kirchzell beide Spiele gewinnt. Dann hat der TV auch den Aufstieg verdient, er hat eine überragende Rückrunde gespielt.“ Dass Abwehrchef Phil-Lukas Ljubic nach einem Infekt auszufallen droht, „ist für uns eine Herausforderung. Wir müssen den Ausfall als Mannschaft kompensieren“, sagt Kalman. (Leo)

