Babenhausen nutzt Pfungstadts Patzer

OFFENBACH - Mit einem ungefährdeten 35:25-Erfolg gegen den TV Gelnhausen II eroberte sich Rot-Weiß Babenhausen die Tabellenführung der Handball-Landesliga Süd vom TSV Pfung-stadt (20:26 gegen TV Glattbach) zurück.

Zwischenzeitlich rückte die HSG Hanau II mit dem Sieg am Samstag gegen Stockstadt/Mainaschaff auf den ersten Tabellenplatz.

TuSpo Obernburg – HSG Rodgau Nieder-Roden II 34:26 (18:12). Mit nur elf Mann fuhren die Nieder-Rodener zum Verfolgerduell nach Obernburg. Gerade in der zweiten Hälfte machte sich das gegen den Tabellendritten bemerkbar. „Uns fehlte die Frische von der Bank, um das Spiel nochmal umzubiegen“, sagte Spielertrainer John Meincke. Vor dem Seitenwechsel hielten die Rodgauer die Partie lange offen, scheiterten gegen Ende der ersten 30 Minuten allerdings mehrfach am Obernburger Schlussmann Stefan Schüssler. „Beim Stand von 13:12 vernagelte er das Tor. Trotz bester Chancen konnten wir den Ball für gefühlte zehn Minuten nicht mehr im Tor unterbringen“, berichtete Meincke.

Spielfilm: 4:0, 11:9 (20.), 13:12, 18:12 - 21:12, 23:14 (35.), 29:19, 34:26

Nieder-Roden II: Höschler, Weiß; Ruhmann, Hoddersen, Mikschl, Probanowski, von der Au, Meincke, Annasar, Seitel, Specht

HSG Hanau II – HSG Stockstadt/Mainaschaff 31:23 (14:12). Erstmals in dieser Saison kletterten die Hanauer am Samstag auf den ersten Tabellenplatz, wenn auch nur über Nacht. Gegen das Schlusslicht taten sich die Gastgeber zunächst schwer, scheiterten immer wieder am Torhüter der Gäste. So ging es mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause. „Im zweiten Durchgang haben wir dann aber konzentriert weitergemacht. Beim Stand von 28:19 in der 55. Minute war das Spiel dann entscheiden“, erklärte Hanaus Betreuer Jörn Schmitz und ergänzte: „Ein verdienter Sieg gegen einen stark kämpfenden Gegner.“

Spielfilm: 2:1, 6:2, 8:6, 11:6, 14:12 – 15:14, 19:15, 24:17, 28:19, 31:23

Zeitstrafen: 3:8 – 7m: 5/5 - 3/3 – Rote Karte: Bauer (Stockst./Mainaschaff, 53.)

Hanau II: Gronostay, Heuser; J. Kegelmann (7/4), D. Kegelmann (5/1), Popiolek (3), Stengel (3), Faust (3), Niederhüfner (2), Eisenhuth (2), Steiner (1), Just (1), Kulka, Plitzko, Seidenspinner (4)

MSG Groß-Bieberau/Modau II – SG Egelsbach 33:33 (17:15). Vor der Partie hatte Egelsbachs Spielertrainer Sadri Syla noch angekündigt, dass seine Mannschaft über 30 Tore werfen müsse, um in Groß-Bieberau zu punkten. Das gelang seiner Mannschaft, sodass sie sich ein verdientes Unentschieden beim Tabellenfünften sicherte. „Ich bin glücklich und stolz. Der Punkt geht völlig in Ordnung“, meinte Syla. Trotz eines zwischenzeitlichen Drei-Tore-Vorsprungs Mitte der zweiten Hälfte wurde die Partie nochmal spannend. In der Schlussphase holten die Egelsbacher trotz zweifacher Unterzahl noch einen Rückstand auf. „Wir hätten gewinnen können, nichtsdestotrotz ist es das vierte Spiel hintereinander ohne Niederlage und positiv für unsere Entwicklung“, sagte Syla.

Spielfilm: 1:0, 1:2, 4:3, 5:6, 8:6, 11:10, 15:12, 17:15 - 18:19, 20:23, 24:23, 24:25, 27:26, 29:30, 31:30, 33:33

Zeitstrafen: 2-4 – 7m: 1/4 - 3/4

Egelsbach: Eberhardt, Bär; Himmel (1), Frank (1), Syla, Sonntag (1), Pasincevs (8), Meinelt (2), Leptich (3), Zecher, Hupfer, Gärtner (11/3), Brandscheidt (6), Möllenhecker

TV Gelnhausen II – SG Rot-Weiß Babenhausen 25:35 (14:17). Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung eroberten sich die Babenhausener die Tabellenführung zurück. „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und sind das Tempo von Gelnhausen mitgegangen“, lobte Trainer Oliver Schulz, der nur auf acht Feldspieler zurückgreifen konnte: „Wir sind beide ersatzgeschwächt angetreten. Das ist bei diesem Tempospiel nicht so einfach. Wir haben das einfach gut gemacht.“ - lahe

Spielfilm: 3:1, 5:6, 8:10, 11:14, 14:17 – 16:22, 21:24, 22:30, 24:32, 25:35 – Zeitstrafen: 2-2 – 7m: 7/8 - 0/2

Babenhausen: Goder, Hildebrandt; Geist (4), Brandt (11), Grimm (2), Hollnack (5), Lang, Geißler (9), Sillari (2), Toscano, da Silva, Wallner, Lehmberg (2)

Quelle: op-online.de