Babenhausen mit Remis zufrieden

Pohlheim – „Direkt nach dem Spiel habe ich mich über einen verlorenen Punkt geärgert, am nächsten Tag mit Blick auf den Spielverlauf nicht mehr“, meinte Oliver Schulz, Trainer des Handball-Oberligisten Rot-Weiß Babenhausen, nach dem 26:26 (11:10) bei der HSG Pohlheim.

„Der Kampf, den wir geboten haben, war herausragend. Aber wir haben die Big Points nicht gemacht, da fehlte uns etwas die Kaltschnäuzigkeit“, sah Schulz dennoch die richtige Antwort auf die enttäuschende Leistung zuletzt gegen Wettenberg: „In Pohlheim waren wir wieder richtig fokussiert. “.

Nach einem Schlag ins Gesicht mussten die Gäste in der ersten Hälfte rund 15 Minuten auf Rückraumspieler Simon Brandt verzichten, gingen aber dennoch mit 10:6 in Führung. Pohlheim glich zwischenzeitlich aus, zur Pause führte Babenhausen knapp mit einem Tor. In der zweiten Hälfte verpassten die „Löwen“ die Chance, sich deutlicher abzusetzen. Pohlheim glich nicht nur zum 22:22 aus, sondern ging beim 24:23 (57.) sogar in Führung. Babenhausen wendete das Blatt nochmals, am Ende rettete Pohlheim noch ein Unentschieden. „Beide Mannschaften haben sehr gut gekämpft, den Sieg hatte keiner verdient“, sagte Oliver Schulz.

Spielfilm: 2:4 (9.), 5:5 (14.), 5:9 (21.), 6:10 (22.), 10:10 (28.), 10:11 - 10:13 (36.), 12:16 (40.), 16:17 (44.), 18:21 (49.), 19:22 (50.), 22:22 (54.), 25:24 (58.), 25:26 (59.), 26:26

Zeitstrafen: 4:4 - 7m: 6/6 - 4/4

Rot-Weiß Babenhausen: Goder, Oldach; Drews (1), Brandt (3), Horikawa, Kirchherr (1), Holschuh, Stoffel (1), Raschke (7), Sillari, Schmitt, Mann (3), Ratley, Eisenhuth (10/4) leo

