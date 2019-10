Babenhausen schon immer ein schwieriges Pflaster

Offenbach – Derbytime in der Handball-Oberliga Hessen: Rot-Weiß Babenhausen erwartet am Sonntag (18 Uhr) die TSG Offenbach-Bürgel. Die Voraussetzungen könnten allerdings unterschiedlicher nicht sein.

Während die „Löwen“ als Tabellenvorletzter mit 1:7 Punkten noch auf den ersten Saisonsieg warten, mischen die Offenbacher (6:2) als Vizemeister der vergangenen Spielzeit und aktueller Fünftplatzierter erwartungsgemäß auch in dieser Saison in der Spitzengruppe mit. Babenhausen kam zuletzt in Gensungen mit 24:29 unter die Räder, Bürgel sicherte sich gegen den Aufsteiger Breckenheim/Wallau/Massenheim mit einem 33:27 den dritten Saisonsieg.

Babenhausens Trainer Panagiotis Nastos, einst Spieler in Bürgel, sagt: „Nach einer so deutlichen Niederlage wie in Gensungen ist Bürgel nicht unbedingt der beste Gegner, um das Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Die TSG ist eines der Topteams der Liga. Aber trotz der personellen Schwierigkeiten bin ich überzeugt, dass wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung das Spiel offen gestalten können.“

Bürgels Trainer Andreas Kalman lässt sich von der Tabellensituation jedenfalls nicht täuschen: „In Babenhausen war es schon immer schwer.“ Nicht nur für seine Offenbacher, auch für andere Mannschaften. In dieser Saison unterlagen die Rot-Weißen zu Hause gegen Kleenheim/Langgöns nur unglücklich mit 25:26, gegen Wettenberg reichte es beim 31:31 zur bisher einzigen Punkteteilung.

„Die Mannschaft hat einige junge Nachwuchsspiele aus Großwallstadt in ihren Reihen, ist taktisch sehr variabel. Da ist ist die Handschrift von Oliver Schulz und jetzt von Pana Nastos zu erkennen. Für uns ist es wichtig, dass der Wille stimmt. Wir müssen die Spiele vor allem vom Kopf her annehmen, gerade auswärts“, erklärt Kalman. Der Offenbacher Trainer spricht aus Erfahrung. Denn in der vergangenen Saison trennten sich beide Mannschaften in Babenhausen 29:29. Und in der Spielzeit 2017/2018 bekamen die Bürgeler – seinerzeit noch unter Trainer Louis Rack – von den „Löwen“ mit 34:26 das Fell kräftig über die Ohren gezogen. leo

Quelle: op-online.de