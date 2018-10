Babenhausen hat schon elf Punkte Vorsprung

Dieburg - Es läuft weiter nahezu perfekt für die SG Langstadt/Babenhausen in der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. Bereits am Samstag gewann der ungeschlagene Tabellenführer mit 3:0 gegen Germania Ober-Roden II.

Am Sonntag unterlag der bisherige Tabellenzweite SG Sandbach der Viktoria aus Klein-Zimmern mit 2:4.

SG Langstadt/ Babenhausen - Germania Ober-Roden II 3:0 (1:0). „In der ersten Hälfte haben wir gut mitgespielt, da war die Partie relativ offen“, sagte Ober-Rodens Trainer Johannes Peters. „Nach 20 Minuten haben wir das Heft in die Hand genommen“, berichtete Christian Segeth vom SG-Spielausschuss. Fabian Schildbach brachte Langstadt/Babenhausen nach einer halben Stunde in Führung. Durch einen Handelfmeter kurz nach der Pause, den Alexander Haberkorn verwandelte, war das Spiel mehr oder weniger gelaufen. „Die zweite Hälfte ging klar an Langstadt/Babenhausen, deren Sieg war vollkommen in Ordnung“, so Peters. Die SG führt die Liga nun mit elf Punkten Vorsprung an.

Langstadt/Babenhausen: Affeldt; Fabio Corso, Önk, Bejaoui, Kuduz, Romeo, Moretti, Kneissl, Haberkorn, Schildbach, Hippe (Giovanni Corso, Flör, Wachtel)

Germania Ober-Roden II: Gotta; Singh, Hoffmann, Ayk Sahinyan, Korndörfer, Geyer, Beutin, Daniel Gruber, Reichert, Aram Sahinyan, Mario Brand (Dennis Brand, Aukal, Cron)

Tore: 1:0 Schildbach (30.), 2:0 Haberkorn (47./HE), 3:0 Kuduz (75.)

SC Hassia Dieburg - TV Fränkisch-Crumbach 4:3 (1:1). „Die Mannschaft hat Hervorragendes geleistet, das verdient Respekt“, freute sich Dieburgs Spielausschussvorsitzender Roland Jaensch über die erfolgreiche Aufholjagd. Bis zur 79. Minute lag Dieburg mit 1:3 hinten. Dann sorgte Torsten Schnitzer mit einem Doppelschlag für den Ausgleich. In der Nachspielzeit traf Emre Karaca im Anschluss an einen Kopfball von Lukas Möller zum 4:3.

SC Hassia Dieburg: Ludwig; Karaca, Schnitzer, Naim, Arikan, Konakci, Cassier, Santur, Güney, Baumbach, Schönig (Möller, Euler)

Tore: 1:0 Naim (42.), 1:1 Stefanovski (45.), 1:2 Stefanovski (66.), 1:3 Brauchmann (71.), 2:3 Schnitzer (79.), 3:3 Schnitzer (82.), 4:3 Karaca (90.+5)

SG Sandbach - Viktoria Klein-Zimmern 2:4 (2:1). „Das war eine starke Leistung, wir hatten die besseren Chancen“, meinte Klein-Zimmerns Trainer Timo Rödler. Zur Pause lag die Viktoria noch 1:2 hinten, drehte dann aber das Spiel. Steve Ollesch glich nach gut einer Stunde zum aus, dann traf Marvin Bernhard doppelt.

Viktoria Klein-Zimmern: Fabian Müller; Hahn, Jan Müller, Soffack Dongmo, Tarp Rosenauer, Bauer, Ollesch, Nowak, Youdom Vocta, Neudert, Bernhard (Stroh, Cansever, Lehmann)

Tore: 1:0 Luft (17.), 1:1 Jan Müller (19.), 2:1 Floros (35./FE), 2:2 Ollesch (66.), 2:3 Bernhard (67.), 2:4 Bernhard (82.) - Gelb-Rot: Neudert (Klein-Zimmern, 89.)

TSG Steinbach - TS Ober-Roden II 2:0 (1:0). „Das war ein kurioses Spiel“, meinte Ober-Rodens Trainer Werner Jozic. Nach drei Minuten vergab Markus Winter freistehend eine gute TS-Chance, nach neun Minuten trat TS-Torhüter Yannik Stamer nach einem Rückpass über den Ball, der zum 1:0 ins Tor kullerte. „Die erste Hälfte war relativ ausgeglichen, nach der Pause haben wir 30 Minuten auf ein Tor gespielt, der Ball ging aber wieder nicht rein“, so Jozic. Steinbach legte in der Schlussphase das 2:0 nach.

TS Ober-Roden II: Stamer; Arlovic, Weitzdörfer, Tatar, Niklas Winter, Taupitz, Markus Winter, Knapek, Schwab, Fraccica, Kabeller (Hitzel-Kronenberg, Holzschneider)

Tore: 1:0 Eigentor (9.), 2:0 Ghanam (88.)

SV Lützel-Wiebelsbach - Viktoria Schaafheim 0:0. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten deutlich mehr Ballbesitz und ein Chancenplus“, sagte Schaafheims Trainer Steffen Schrod. Dennoch fielen keine Tore. Die besten einer ganzen Reihe guter Möglichkeiten vergaben Markus Lackner, der in der 35. Minute den Pfosten traf, und Marco Romero Lagares (75.). „Die Leistung hat gepasst. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben“, so Schrod. Sehr ärgerlich für die ohnehin personell arg gebeutelten Schaafheimer: Bereits in der fünften Minute musste Onur Öcal mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt werden.

Viktoria Schaafheim: Gunkel; Romero Lagares, Pascal Böhm, Eifert, Lackner, Manuel Krapp, Becker, Öcal, Kreher, Erbacher, Trippel (Schippers, Virag) J ey

