Babenhausen siegt auch ohne seinen Torjäger

Babenhausen – „Es hätte nicht besser sein können“, blickte Oliver Schulz, Trainer beim Handball-Oberligisten Rot-Weiß Babenhausen zurück.

Für Schulz, der die „Löwen“ nach fünf Jahren in Richtung Drittligist HSG Hanau verlässt, war die Partie gegen die HSG Kleenheim/Langgöns das letzte Heimspiel als Trainer in Babenhausen. Und seine Mannschaft bedankte sich mit einem 35:26 (15:14)-Sieg für die gemeinsame und erfolgreiche Zeit. Es waren gleichzeitig im vierten Anlauf die ersten beiden Punkte, die sich die Rot-Weißen gegen Kleenheim/Langgöns sicherten.

Neben ihrem Trainer verabschiedeten die Babenhausener auch Simon Brandt und Lucas Eisenhuth (beide MSG Groß-Bieberau/Modau) sowie Stefan Hollnack (Beerfelden). Eisenhuth, mit 181 Treffern bester Torjäger der Rot-Weißen, verletzte sich im Training unter der Woche am Fuß, heute steht ein MRT an. Der Linksaußen fehlte damit gegen Kleenheim und rutschte in der Torjägerliste auf den dritten Platz ab.

„In den ersten 30 Minuten haben wir uns noch schwergetan. Dann war aber gerade bei Kleenheim zu spüren, dass die lange Saison ihre Spuren hinterlassen hat“, erklärte Schulz. Mit der Einwechslung von Marc Ratley gewann die Abwehr der Hausherren mehr an Stabilität, so dass sich die Babenhausener gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs absetzten und diese Führung im weiteren Verlauf stetig ausbauten.

Spielfilm: 4:3 (6.), 7:7 (13.), 12:13 (26.), 15:14 - 17:16 (34.), 21:16 (37.), 25:18 (43.), 29:24 (53.), 35:26

Zeitstrafen: 1:3 - 7m: 4:4 - 5:5

Rot-Weiß Babenhausen: Goder, Oldach; Drews (5), Brand (4), Horikawa (6), Kirchherr, Hollnack (3/1), Holschuh (1), Raschke (2), Sillari, Schmitt (4), Mann (10/3), Ratley, Zappe leo

Quelle: op-online.de