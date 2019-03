Babenhausener Serie reißt gegen Wettenberg

Babenhausen – Nach imponierenden 15:1 Punkten riss die Erfolgsserie der SG Rot-Weiß Babenhausen in der Handball-Oberliga Hessen mit einer 28:30 (12:16)-Niederlage vor eigenen Publikum gegen die HSG Wettenberg.

„Das ist ein bisschen ernüchternd, wenn so eine Serie auswärts reißt, kann ich damit eher leben als in einem Heimspiel. Aber es haben einfach vier, fünf Prozent gefehlt, auch von der Einstellung her“, meinte Babenhausens Trainer Oliver Schulz.

Ausschlaggebend für die Niederlage vor 180 Zuschauern war der schlechte Start, nach neun Minuten lagen die Hausherren bereits mit 1:5 in Rückstand. „Wir sind von Anfang an einem Vier-, Fünf-Tore-Rückstand hinterhergelaufen. Zu Beginn haben wir Wettenberg in der Abwehr unnötig zu viele Räume gelassen. So etwas nutzt eine Mannschaft wie die HSG aus. Die Niederlage war verdient“, erklärte Schulz. Immer wieder kämpfte sich Babenhausen heran, so beim 7:8 nach 20 Minuten oder auch beim 24:26 zwei Minuten vor Spielende. Zu mehr aber reichte es nicht, das 1:1 zu Beginn war das einzige Mal, dass die Rot-Weißen einen Rückstand ausglichen.

Spielfilm: 1:1 (3.), 1:5 (9.), 4:6 (13.), 7:8 (20.), 7:11 (24.), 9:14 (28.), 12:16 - 14:17 (36.), 17:19 (44.), 20:23 (52.), 22:26 (56.), 24:26 (58.), 25:29 (59.) 28:30

Zeitstrafen: 3:5 - 7m: 4/5 - 5/5

Rot-Weiß Babenhausen: Goder, Oldach; Drews (1), Brandt (3), Horikawa, Kirchherr (1), Stoffel, Raschke (1), Sillari, Schmitt (7), Mann (5), Ratley (5), Eisenhuth (5/4) leo

