Die Ballermänner der Bezirksoberliga

Offenbach – Wenn die Handballer der HSG Dietzenbach am Samstag (19. VON CHRISTIAN DÜNCHER

30 Uhr) in der Bezirksoberliga Offenbach/Hanau die Offenbacher Kickers zum Topspiel empfangen, ist das nicht nur in tabellarischer Sicht das Duell des Dritten mit dem Ersten, sondern auch mit Blick auf die Torjägerliste. Diese wird angeführt vom Offenbacher Carl-Philipp Erk (160, davon 54 Siebenmeter), Dritter ist Dietzenbachs Philipp Groh (138), der für sich aber beanspruchen kann, die meisten Treffer aus dem Spiel heraus erzielt zu haben: 117. Dazwischen tummelt sich Daniel Hrobar (HSG Kinzigtal/154).

„In der Torschützenliste so weit oben zu sein, ist schön. Carl-Philipp Erk erreiche ich aber wohl nicht mehr“, sagt Groh. Das sei allerdings auch gar nicht sein primäres Ziel. „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Ob ich ein Tor werfe oder zehn, ist mir nicht so wichtig. Nun wollen wir dem Tabellenführer die ersten zwei Minuspunkte zufügen, auch wenn das schwierig wird.“ Unter anderem bei Dietzenbachs 24:34-Niederlage im Hinspiel habe man gesehen, dass die Kickers „eine saustarke Abwehr haben und schnell von hinten heraus spielen. Wir sind zwar personell angeschlagen, aber man weiß ja nie, was passiert.“

Viel wird freilich auch vom rechten Rückraumspieler Groh abhängen, den Dietzenbachs Sprecher Matthias Gaubatz als einen Spieler beschreibt, „der nicht so oft aus der zweiten Reihe wirft, sondern mit seiner furchtlosen Art und viel Tempo brutal in die Tiefe geht – ohne Rücksicht auf Verluste.“ Und das ist wörtlich zu nehmen. Der 26 Jahre alte Student sieht die Gründe für seine beste Saison („Ich zeige meine konstanteste Leistung“) zwar neben der zeitlichen Reduzierung seiner Nebentätigkeit auch darin, dass er „weitestgehend verletzungsfrei“ sei. Doch das ist eine sehr eigenwillige Interpretation. Denn richtig fit ist der 1,80 Meter große und 80 Kilo schwere Rechtshänder nicht. Eine Schulterverletzung, die ihn einst zu einer zweijährigen Pause gezwungen hatte, ist offenbar wieder aufgebrochen.

„Ich muss eventuell wieder operiert werden“, berichtet Groh nüchtern. „Ich kann nicht richtig werfen, mache alles aus dem Unterarm und dem Handgelenk.“ Umso beachtlicher, dass er trotzdem bereits 138 Mal getroffen hat. Ein Mix aus Schmerztabletten und Adrenalin mache das möglich, scherzt Groh. „Mein Herz gehört dem Handball. Ich will das Team nicht im Stich lassen, zumal wir ohnehin nicht viele Leute sind. Es sind noch sieben Spiele. Ich werde probieren, bis Saisonende durchzuhalten.“

Auch bei den Kickers gibt es personelle Probleme. Michael Ritter, mit 117 Treffern der zweitbeste OFC-Torschütze hinter Erk, fällt noch drei Wochen aus, weil er sich die Nase richten lassen musste. Und so wird Erk vermutlich von Linksaußen in den linken Rückraum wechseln, zumal Florian Küchlers Einsatz fraglich ist. „Das bringt mich in die Bredouille, dass ich öfter werfen muss“, scherzt der 28-Jährige, für den diese Umstellung aber kein Problem sein sollte. Vergangene Saison spielte er in der Landesliga noch im Rückraum. Erst der neue Coach Christian Seliger, der ihn bereits bei RW Babenhausen in der Oberliga trainierte, setzte ihn wieder außen ein. Mit Erfolg.

160 Tore sind der Bestwert der Liga und umso beachtlicher, da der OFC drei Spiele kampflos gewann, weil der Gegner nicht antrat. „Es ist mein Anspruch, der Mannschaft mit Toren zu helfen“, betont Erk. „Zehn Stück sind es bislang im Schnitt. Das ist weniger als vergangene Saison, aber okay.“ Bei den Siebenmetern (54 Treffer bei 64 Würfen) müsse er aber noch besser werden, meint der 1,80 Meter große Rechtshänder, der einst eine Saison für den Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden spielte.

Besonderen Druck empfindet er als Toptorjäger nicht. „Unser System ist so ausgelegt, dass wir relativ ausgeglichen sind und jeder trifft.“ Auf diese Weise soll auch die direkte Rückkehr in die Landesliga gelingen – mit einer perfekten Saison ohne Punktverlust. In Dietzenbach wartet nun die nächste Aufgabe. Erk ist zuversichtlich: „Wenn so weit alle da sind, haben wir gute Chancen.“

