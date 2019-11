Ballesteros trifft in Schlussminute

Offenbach – Nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander stand der SC 1960 Hanau in der Fußball-Verbandsliga Süd kurz vor dem elften Saisonsieg, kassierte beim 1:1 beim JSK Rodgau in der Schlussminute aber noch den Ausgleich.

Doch das Remis genügte den Grimmstädtern, um aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs in der Tabelle wieder am spielefreien und nun punktgleichen 1. FC 06 Erlensee vorbeizuziehen. Germania Ober-Roden verpasste dagegen mit einem 0:0 gegen Rot-Weiss Frankfurt die Chance, den Rückstand auf das Führungsduo auf einen Zähler zu verkürzen.

Während der JSK Rodgau somit im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Punkt holte, endete die Erfolgsserie von sieben Partien ohne Niederlage des FC Viktoria Urberach mit einer 1:5-Pleite im Kellerduell bei der SG Bornheim/GW. Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg musste sich gegen den FFV Sportfreunde Frankfurt mit einem 1:1 begnügen, die TS Ober-Roden kletterte mit dem 2:0-Sieg gegen Unter-Abtsteinach auf den sechsten Platz.

JSK Rodgau - SC 1960 Hanau 1:1 (0:1). „Das war ein Topspiel, weil wir jederzeit das Tempo der Hanauer mitgehen konnten. Wir hatten eine gute Konterstrategie, hätten zur Pause mit ein, zwei Toren vorne liegen müssen“, sagte JSK-Trainer Andreas Humbert. Während aber die Hausherren ihre Möglichkeiten nicht nutzten, trafen die Gäste mit ihrer ersten guten Chance durch Ivan Puljic zum 0:1 (39.). Direkt nach Wiederanpfiff lief Hanaus Jean Bosco Makengo alleine auf das JSK-Tor, scheiterte aber am Jügesheimer Schlussmann Jerome Czaronek. Das Spiel verlagerte sich zunehmend in die Hälfte der 60er, gerade nach der Ampelkarte für Hanaus Michael Kohnke wegen Ballwegschlagens (78.). „Wir hatten keine echte Torchance mehr, haben das 1:1 aber erzwungen“, erklärte Humbert. In der 90. Minute fiel ein Hanauer Abwehrspieler nach einem Zweikampf kurz hinter der Strafraumlinie mit der Hand auf den Ball, der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Der eingewechselte Ismail Ballesteros schnappte sich den Ball und traf zum 1:1-Endstand.

„Für uns waren das zwei verlorene Punkte. Wir hatten das Spiel gut im Griff und hätten es in der zweiten Hälfte entscheiden müssen“, meinte Hanaus Sportlicher Leiter Okan Sari. Dass Kohnke die Gelb-Rote Karte sah, ärgerte ihn: „Michael muss sich in so einer Situation cleverer verhalten.“

JSK Rodgau: Czaronek; Hitzel, Dejanovic, Cölsch, Köhler, Freitag, Enders, Bleibdrey (70. Ballesteros), Profumo, Neteoui Flores (85. Akkert), Konstantinidis (77. Hulaj)

SC 1960 Hanau: Günes; Gültekin, Puljic (46. Ohashi), Gencili, Aydin (83. Yildiz), Hofmeier, Bauer (72. Hiromoto), Bicakci, Demir, Kohnke, Makengo

Tore: 0:1 Puljic (39.), 1:1 Ballesteros (90./HE) - Gelb-Rote Karte: Kohnke (Hanau, 78.)

Germania Ober-Roden - Rot-Weiss Frankfurt 0:0. „Der letzte Funke, um den Sieg zu erzwingen, hat gefehlt. Wir haben eine Riesenchance vergeben“, meinte Germania-Trainer Fabian Bäcker mit Blick auf die weiteren Ergebnisse. Nach überragender Vorarbeit, als er den Ball mit der Hacke über sich und seinen Gegenspieler spielte, vergab Jonas Dapp nach 20 Minuten eine sehr gute Chance. Insgesamt waren die Germanen gegen die defensiv eingestellten Rot-Weissen aber in der Offensive zu selten gefährlich. „Wenn man ganz oben dabei sein will, kann so ein Remis am Rundenende sehr wehtun“, sagte Bäcker.

Germania Ober-Roden: Gotta; Schulte, Friess, Özgün, Lehnert, Firat (70. Sancak), Sumanov (70. Marweg), Stemann (64. Emir), Dapp, Ennin, Christophori-Como

TS Ober-Roden - Unter-Abtsteinach 2:0 (0:0). „Das war eine sehr umkämpfte Partie. Unter-Abtsteinach bringt sehr viel Qualität mit. Aber wir haben das bis auf zwei, drei Momente sehr gut gemacht“, lobte TS-Trainer Bastian Neumann. In der ersten Hälfte hatten die Gastgeber bei einem Pfostentreffer der Gäste Glück, zudem parierte Torhüter Niklas Schwaar einen Volleyknaller von Blerton Muca. Die eingewechselten Tugay Barak und Serkan Kozlu brachten nach dem Seitenwechsel noch einmal viel frischen Wind in das Spiel der Ober-Rodener – und erzielten die entscheidenden Tore. Zwischenzeitlich rettete Schwaar beim Stand von 1:0 im Eins-gegen-Eins gegen Selim Avci die 1:0-Führung der Hausherren (78.).

TS Ober-Roden: Schwaar; Wolf, Strauss, Henkel, Yildirim, Gick, Schultheis, G. Barak (70. T. Barak), Sitter (86. Firrantello), Gotta, Waas (66. Kozlu)

Tore: 1:0 T. Barak (76.), 2:0 Kozlu (82.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - FFV Sportfreunde Frankfurt 1:1 (0:1). In der ersten Hälfte knüpften die 03er auf dem Nebenplatz 2 nicht an die gute Leistung der Vorwoche an, folgerichtig gingen die Speuzer nach 26 Minuten durch Vassilios Porporis in Führung. Nach der Pause steigerte sich Neu-Isenburg, der gerade eingewechselte Marius Mägerlein erzielte mit seinem ersten Ballkontakt das 1:1 (68.). In der Schlussphase vergaben die Hausherren noch einige gute Chancen, Matthias Buschmann traf nur die Latte des Frankfurter Tores (90.+1). „Aufgrund der zweiten Hälfte und der guten Chancen waren das letztlich zwei verlorene Punkte“, meinte 03-Trainer Nick Janovsky.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Begher; Metzler, Diack (85. Essome), Buschmann, Wolfarth (67. Mägerlein), Schellhorn, Letellier, Ermert, Djordjevic, Kalzu (55. Osman), Züge

Tore: 0:1 Poporis (26.), 1:1 Mägerlein (68.)

SG Bornheim/GW - Viktoria Urberach 5:1 (2:1). Trotz der frühen Führung durch Patryk Czerwinski (10.), „haben wir rund 20 Minuten gebraucht, um in das Spiel zu finden“, erklärte Urberachs Trainer Jens Wöll, der bereits in der 27. Minute den angeschlagenen Philipp Hochstein (hatte im Training einen Schlag auf die Hüfte erhalten) vom Platz holte. Auf dem kleinen Kunstrasen erspielte sich Urberach einige Chancen, nutzte diese aber nicht und ging mit einem 1:2-Rückstand in die Pause. Nach Wiederanpfiff lauerten die Bornheimer auf die Fehler der Gäste. „Und wir haben die Fehler gemacht, die Frankfurt eiskalt ausgenutzt hat“, sagte Wöll. Bereits drei Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber auf 3:1, nach dem 4:1 in der 56. Minute war die Partie entschieden. Das 5:1 in der 88. Minute erzielte mit seinem dritten Treffer an diesem Tag der ehemalige Neu-Isenburger Mario Marx.

Viktoria Urberach: Schickedanz; T. Hamed, Kohl, Puls, Schneider, S. Yildirim, Czerwinski, Boudchich, Alempic, Hochstein (27. A. Hamed), Di Maria

Tore: 0:1 Czerwinski (10.), 1:1, 2:1 Marx (16., 27.), 3:1 Tewelde (48.), 4:1 Troll (56.), 5:1 Marx (88.) leo

