Tor und Rot bedeuten die Wende

Alzenau - Nach einer 1:0-Pausenführung unterlag Schlusslicht Viktoria Urberach in der Fußball-Hessenliga bei Bayern Alzenau noch deutlich mit 1:4 (1:0).

Die Unterfranken wahrten mit dem fünften Erfolg in Serie ihre Chance auf den zweiten Platz und damit auf den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. „Das 1:1 und die Rote Karte gegen einen Schlüsselspieler waren die Knackpunkte“, meinte Urberachs Co-Trainer Marco Saul, der den beruflich verhinderten Jochen Dewitz an der Außenlinie vertrat.

Denn bis zum 1:1 durch Salvatore Bari (57./Foulelfmeter) „haben wir das sehr gut gemacht“, erklärte Saul. Gegen die gefährliche Alzenauer Offensive hielten die Rödermärker mit einer Fünfer-Abwehrkette erfolgreich dagegen und hatten in der ersten Hälfte sogar die besseren Chancen. „Einmal hatten wir Glück, ansonsten ließen wir in der ersten Hälfte aber nichts zu“, sagte Saul. Auf der anderen Seite nutzten die Gäste sich sich bietenden Räume zu einigen gefährlichen Angriffen. So auch in der 40. Minute, als Giuseppe Serra Patrick Czerwinski nach einer Balleroberung im Mittelfeld losschickte und Czerwinski über die linke Seite kommend mit einem abgefälschten Schuss ins kurze Ecke erfolgreich war.

Nach der Pause hielten die Urberacher zwölf Minuten die Führung, dann fiel durch einen von Nils Wolf verschuldeten Strafstoß der Ausgleich. Als Serra nur Sekunden später die Rote Karte sah, wendete sich das Blatt endgültig und Alzenau sicherte sich die drei Punkte.

Bayern Alzenau: Döbert; Kaiser, Zildzovic (79. Kalata), Wilke, Sawaneh, Jourdan, Demir (69. Calabrese), Bäcker, Wade, Wolf (69. Sejdovic), Bari

Viktoria Urberach: Weinreich - Niegisch (78. Pavlovic), Schumacher, Scheel, Wolf, Purcell - Schneider, Yildirim, Serra, Czerwinski (76. Özgün) - Kresovic (76. Dillmann)

Tore: 0:1 Czerwinski (40.), 1:1 Bari (57./FE), 2:1 Bäcker (70.), 3:1, 4:1 Calabrese (73., 85.) - Schiedsrichter: Lübberstedt (Lehnerz) – Zuschauer: 250 - Rot: Serra (58./Urberach, grobes Foulspiel) - leo

