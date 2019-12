Beer trainiert ab Sommer 2020 die TSG Bürgel

Offenbach – Paukenschlag beim Handball-Oberligisten TSG Offenbach-Bürgel. Der Tabellenzweite der Oberliga Hessen hat Patrick Beer als neuen Trainer ab Juli 2020 verpflichtet.

Bis dahin werden Boris Wolf und Sven Lenort, die seit dem Rücktritt von Andreas Kalman als Interimslösung fungieren, im Amt bleiben.

Beer, Führungskraft einer Personalberatung im Rhein-Main-Gebiet, hatte im Mai nach fünfeinhalb Jahren als Trainer der HSG Hanau eine Auszeit vom Handball angekündigt. Mit der Verpflichtung des 40-Jährigen, der 2013 von der HSG Dietzenbach, wo er zwei Jahre als (Spieler-)Trainer wirkte, nach Hanau wechselte, gelang den Bürgelern ein echter Coup. Beer hatte mit Hanau große Erfolge gefeiert - nach dem Aufstieg 2016 führte er das Team zweimal auf Platz drei der 3. Liga und zum ersten Mal in der Klubhistorie in den DHB-Pokal.

„Patrick ist begeistert von den Strukturen bei der TSG - und wenn es dann noch mit der geplanten Offenbacher Handballspielgemeinschaft klappen würde, wäre das die Kirsche auf der Sahne“, meint Sven Lenort. Für die Bürgeler spielte auch keine Rolle, dass Beer erst ab kommendem Sommer zur Verfügung steht. Ein sofortiges Einsteigen zur Rückrunde hatte er mit Verweis auf die geplante Auszeit vom Handball und entsprechende schon länger feststehende Termine abgelehnt.

„Das nehmen wir gerne in Kauf“, betonte Lenort, der gemeinsam mit Wolf in der Rückrunde dafür sorgen könnte, dass Beer als Drittliga-Trainer einsteigt. Die TSG steht mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter ESG Gensungen/Felsberg (20:4 Punkte) in aussichtsreicher Position. „An unserem Ziel hat sich nichts geändert, wir wollen sehr gerne in die 3. Liga - aber das soll ein nachhaltiger Schritt werden und muss nicht in dieser Saison passieren“, sagt Lenort. jm

