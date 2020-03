Beim Spitzenreiter nach der Pause in alte Muster verfallen

Großwallstadt – Oliver Lücke war „stolz“ auf seine Jungs, attestierte ihnen, ein „tolles Spiel“ gemacht zu haben. Die Überraschung verpasste der Trainer der HSG Hanau allerdings mit seinem Team, das in der 3.

Handball-Liga Mitte beim zu Hause weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer TV Großwallstadt mit 22:26 (12:11) verlor und vom fünften auf den sechsten Platz zurückfiel. Leider habe es seine Mannschaft nicht geschafft, über die vollen 60 Minuten konstant auf hohem Niveau zu spielen, so Lücke. Genau das wäre gegen den abgeklärten TVG aber nötig gewesen.

Dabei hatte es lange so ausgesehen, als könnten die Hanauer, die in ihrer ersten Begegnung nach dem Attentat vom 19. Februar mit Trauerflor spielten und beim Aufwärmen T-Shirts mit der Botschaft „Hanau steht zusammen“ trugen, dem Spitzenreiter ein Bein stellen. Nach der Schweigeminute erwischten sie den besseren Start, führten vor 1600 Zuschauern in der Untermainhalle in Elsenfeld 3:1 und 7:4. Zur Pause lagen sie immerhin noch mit 12:11 vorne. „Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt. Die Abwehr inklusive Torwart Sebastian Schermuly stand gut, vorne haben wir einige schöne Torchancen herausgespielt“, lobte Lücke.

Kurz nach der Pause dann bereits der Knackpunkt: Die Hanauer vergaben in Überzahl zwei freie Würfe. Anstatt den Vorsprung auszubauen, lag sie nach 33 Minuten erstmals zurück. „Wir haben das Spiel zwischen der 30. und 40. Minute verloren. Da erlaubten wir uns zu viele Fehler, die der TVG knallhart bestrafte“, sagte Hanaus Trainer. „In dieser Phase sind wir in alte Muster verfallen und haben zu viele Fehler gemacht. So richtig haben wir uns anschließend davon nicht mehr erholt.“ Die HSG kam zwischenzeitlich zwar noch einmal bis auf 19:21 heran, mehr ließ Großwallstadt jedoch nicht zu.

TVG-Trainer Ralf Bader war glücklich und erleichtert zugleich: „Es war von beiden Seiten eine Abwehrschlacht. Ich bin unglaublich stolz auf meine Jungs. Nach dem Highlight in Nieder-Roden wieder so ein Spiel hinzulegen, ist einfach klasse.“ Auch Lücke zog trotz der Niederlage ein positives Fazit: „Wir haben alles in die Waagschale gelegt. Es macht auch viel Spaß, vor so einer Kulisse zu spielen.“ Mit Blick aufs Restprogramm (viermal auswärts, einmal daheim) ergänzte er: „Ich bin mir sicher, dass wir auswärts noch den einen oder anderen Punkt holen werden.“ cd

HSG Hanau: Schermuly, Tomm; Woiwood, Hemmer (4), Gerst (1), Strohl, Braun (3), Bergold (3), Brüggemann, Pillmann (5), Christoffel (3/3), Lorenz (3), Schneider, Graichen

Quelle: op-online.de