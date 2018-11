Belaajel neuer Trainer von 1960 Hanau

Hanau - Schneller als gedacht hat Fußball-Verbandsligist SC 1960 Hanau die Trainerfrage gelöst. Der Mühlheimer Raduan Belaajel ist Nachfolger des vor zehn Tagen zurückgetretenen Antonio Abbruzzese.

Der 41-Jährige leitete gestern Abend bereits seine erste Trainingseinheit beim HSC und wird dem Tabellendritten am Sonntag erstmals gegen den FC Sandzak Frankfurt betreuen.

Balaajel trainierte zuletzt fünf Jahre am Stück Kickers Viktoria Mühlheim, stieg dort aber vor zwei Jahren nach dem freiwilligen Rückzug des Vereins in die Kreisliga A Offenbach aus. Weitere Trainerstationen des gebürtigen Marokkaners waren die SVG Steinheim und Viktoria Sindlingen. Als aktiver Spieler war Belaajel für verschiedene Vereine bis hinauf zur Hessenliga aktiv. Unter anderem war der neue HSC-Trainer für den FSV Frankfurt, den SV Jügesheim, Hanau 93 und den FC Hochstadt am Ball. „Ich war als Spieler ein Wandervogel“, schmunzelt Belaajel. Als Trainer dagegen liebt er kontinuierliches Arbeiten und attraktiven Fußball. - fs

Quelle: op-online.de