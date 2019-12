Belaajel neuer Trainer des SVG Steinheim

Hanau – Fußball-Gruppenligist SVG Steinheim ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Trainer Jürgen Baier recht schnell fündig geworden. Ab sofort wird Raduan Belaajel die sportlichen Geschicke am Pfaffenbrunnen leiten.

Der neue Coach legt offiziell am 17. Januar zum Vorbereitungsstart beim Tabellenzehnten der Gruppenliga Frankfurt Ost los, ist aber bereits jetzt in die Gespräche zur Kaderplanung eingebunden. Laut Bernd Hartmann ist davon auszugehen, dass der Verein in der Winterpause vier bis fünf neue Spieler verpflichten wird, im Umkehrschluss aber auch ebenso vielen Akteuren ein Wechsel zu einem anderen Verein nahegelegt wird. Namen wollte der Sportliche Leiter zunächst keine verraten.

Die Kontakte und das Netzwerk des neuen Trainers, der in der vergangenen Saison für wenige Monate den Verbandsligisten SC 1960 Hanau betreute und davor mehrere Jahre als Übungsleiter den Kader der Kickers Viktoria Mühlheim in Verbands- und Gruppenliga anleitete, seien ein Argument pro Raduan Belaajel gewesen. „Zudem hat er uns ein schlüssiges Konzept präsentiert“, begründet Hartmann die zügige Entscheidung für den in Mühlheim lebenden Belaajel.

Interessant: Im Jahr 2008 begann der heute 42 Jahre alte Coach beim damals noch eigenständigen FC Germania Steinheim seine Trainerlaufbahn, seinerzeit noch als Spielertrainer. Nach den Stationen Viktoria Sindlingen, KV Mühlheim und SC 1960 Hanau kehrt der Marokkaner nun zum mittlerweile zum SVG Steinheim fusionierten Verein zurück.

Als aktiver Spieler war der neue SVG- Trainer für den FSV Frankfurt, den SV Jügesheim, Hanau 93 und den FC Hochstadt am Ball. fs

