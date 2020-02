Ein besonderes Duell: HSG Rodgau Nieder-Roden gegen TV Großwallstadt

Das Topspiel in der 3. Handball-Liga Mitte zwischen der HSG Rodgau Nieder-Roden und dem TV Großwallstadt (morgen, 20 Uhr) ist für Jan Redmann nicht nur sportlich ein besonderes Duell. Der Coach der HSG zählte einst zum Trainerstab des TVG.

Rodgau – Im Interview spricht er über einen roboterartigen Gästespieler, die Kluft zwischen 3. und 2. Liga sowie die Menschlichkeit im Handball.

Der TVG stellt mit 609 Toren und nur 500 Gegentreffern zwei Bestwerte der 3. Liga. Was macht den Tabellenführer so stark?

Die Qualität der Einzelspieler und die Tatsache, dass dieses Team sehr eingespielt ist. Das Gros ist seit vier Jahren zusammen – nur mit punktuellen Änderungen. Der Hauptteil spielte vergangene Saison in der 2. Liga, einige haben sogar Erstliga-Erfahrung.

Worauf wird es im Topspiel ankommen?

Wir müssen eine absolute Topleistung abrufen – mit Leidenschaft und Emotionen. Und wir müssen versuchen, uns gegen die TVG-Defensive mit dem sehr guten Torhüter-Gespann Chancen zu erspielen. In der Abwehr müssen wir so gut stehen, dass wir dem Gegner den Schwung nehmen. Das wird schwierig zu bewerkstelligen sein, wir haben aber einen Vorteil im Vergleich zum Hinspiel: Damals standen nur acht Feldspieler zur Verfügung, jetzt haben wir eine volle Bank.

Welchen Spieler hätten Sie gerne vom TVG?

Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, Michael Spatz stünde aber sicher keinem Team der Liga schlecht zu Gesicht. Mit 37 Jahren ist er immer noch einer der Toptorschützen. Das ist extrem hoch einzuschätzen. Er spielt fast schon roboterartig.

Ihr Team ist zu Hause noch ungeschlagen, der TVG hat alle drei Saisonniederlagen auswärts kassiert. Ein Vorteil für die HSG?

Der Heimvorteil macht auf jeden Fall eine Menge aus. Das hat man auch im Hinspiel gesehen. Das fand vor 2500 Zuschauern statt. Das war vor allem für unsere jungen Leute eine Herausforderung. Bisher waren Heimspiele für uns immer ein Vorteil. Ob das auch gegen Großwallstadt so sein wird, werden wir sehen.

Für den TVG ist die Rückkehr in die 2. Liga ein erklärtes Ziel – für die HSG Rodgau Nieder-Roden dagegen scheint diese Spielklasse schwer stemmbar. Relativiert das nicht den Begriff Topspiel?

Nein. Ich finde diesen Begriff durchaus angemessen, zumal das ja keine Momentaufnahme ist. Zwei Drittel der Saison sind vorbei und der Zweite empfängt den Ersten. Das hat auch nichts mit den Ambitionen zu tun. Beim TVG war klar, dass sie hoch wollen. Bei uns hat niemand gedacht, dass wir eine solche Entwicklung nehmen. Ob wir im Fall der Fälle hoch gehen, muss man abwarten. Der Verein hat gezeigt, dass hier vieles möglich ist. Mit dem Thema Aufstieg beschäftigen wir uns aber nicht. Wir freuen uns einfach aufs Topspiel. Es ist für mich auch deshalb eines, weil beide nicht zehn, sondern nur drei Punkte auseinander liegen.

Der Meister steigt nicht direkt auf, muss Entscheidungsspiele bestreiten. Im Fußball sorgt das in der Regionalliga für große Diskussionen. Wie denken Sie darüber?

Aus Sicht eines Zweitligisten sieht man das sicher anders als ein Drittligist. Es könnte aber sogar so kommen, dass drei der vier Meister aus den Drittliga-Staffeln aufsteigen. Im Endeffekt war die Regel allen bekannt, darauf muss man sich dann einstellen.

Der TVG stieg 2019 nach einem Jahr 2. Liga ab. Wie groß ist der Unterschied zwischen beiden Klassen?

Wie groß der Schritt ist, sieht man daran, dass diese Saison zwei Aufsteiger unten kämpfen. Die 2. Liga ist viel professioneller – und anspruchsvoller. Viele Spiele finden unter der Woche statt. Die Fahrten sind weiter, die Schiedsrichter-Kosten höher. Man benötigt ein größeres Budget. Ich tippe auf mindestens 750 000 Euro. Das ist ein Vielfaches unseres Etats.

Wie gelingt es Ihnen, ein Team zu einem Titelkandidaten zu formen, mit dem Wissen, dass ein Aufstieg eher nicht realisierbar ist?

Wir trainieren sehr hart und fleißig, haben außerdem die richtigen Spieler ausgewählt. Da gehört natürlich Glück dazu. Und wir haben uns als Team gefunden. Die Spieler wissen, was der Trainer will. Und ich sehe, was die Spieler können. Es hängt aber auch von Kleinigkeiten ab – wie einem guten Saisonstart. Wir versuchen zudem, viel an individuellen Dingen zu arbeiten. Das wirkt sich dann aufs große Ganze aus.

Topspiele in der 3. Liga und Duelle mit Derbycharakter elektrisieren die Zuschauer. Im Gegensatz zum Fußball sind es stets friedliche Feste. Warum?

Der Respekt und die Menschlichkeit sind viel größer. Auf dem Platz geht es heiß her, aber das ist danach vergessen. Die Zuschauer sind feurig, erkennen aber an, was jeder investiert. Es sind alles Menschen – und die Menschlichkeit entscheidet. Im Fußball ist das durch die Kommerzialisierung wohl etwas verloren gegangen.

Das Gespräch führte Christian Düncher

