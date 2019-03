„Bester Linksaußen der Oberliga“

Offenbach – Eine Reise in die eigene Vergangenheit: Wenn die TSG Bürgel am Samstagabend bei der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden antritt und den nächsten Schritt zum Titel in der Handball-Oberliga machen will, freut sich Linksaußen Lars Kretschmann nebenbei noch auf das Wiedersehen mit ehemaligen Kollegen. VON HOLGER APPEL

Drei Jahre hat der 23-Jährige nach seinem Wechsel aus Arheilgen in der hessischen Landeshauptstadt gespielt, davon ein Jahr in der Jugend-Bundesliga und auch eine Saison bei den Aktiven in der 3. Liga West, die jedoch im Sommer 2015 nach sieben Siegen und 23 Niederlagen mit dem Abstieg endete. .

„Das war dennoch eine tolle Erfahrung, für die ich Wiesbaden unheimlich dankbar bin. Damals zum Beispiel auswärts in Düsseldorf antreten zu dürfen, war klasse. Da kam ich mir vor wie ein Profi. Aber die Welt dreht sich weiter. Jetzt will ich mit Bürgel Auswärtspunkte holen – und zwar bei meinem ehemaligen Verein, auf den ich mich sehr freue. Das wird emotional, macht die Sache noch spannender für mich“, sagt der in Arheilgen wohnende Kretschmann, der seinen BWL-Studienort von Wiesbaden nach Darmstadt verlegt hat.

Er pflegt weiterhin die Kontakte nach Wiesbaden, zum Beispiel zu Trainer Alexander Müller oder zu Torjäger Lorenz Engel, „der ein Spiel alleine entscheiden kann“, wie Kretschmann betont. Seine Bürgeler Kollegen warnt er vor dieser Partie: „Ich weiß nur zu gut, wie schwer es ist, dort zu gewinnen. Auch wenn Wiesbaden auf den Abstiegsplätzen liegt – da kann man immer Punkte lassen. Die kämpfen um jeden Ball. Wir benötigen die volle Konzentration.“

Kretschmann, seit Sommer 2017 bei der TSG, hat in Bürgel bis 2020 zugesagt. Er sieht keinen Veränderungsbedarf („Guter Zusammenhalt, toller Teamgeist“), hofft auf den Titel und anschließend seine zweite Saison in der 3. Liga, dieses Mal in der Staffel Ost. „Die 3. Liga ist ein Riesenanreiz für mich. Ich hätte da mit unserer jungen Bürgeler Mannschaft so richtig Bock darauf“, sagt er.

Das hofft Bürgels Teammanager Sven Lenort natürlich auch. Er bezeichnet Kretschmann „als besten Linksaußen der Oberliga“. Seine Begründung: „Lars hat ein unglaubliches Wurfrepertoire. Er passt seine Würfe perfekt an die jeweilige Angriffssituation an, trifft auch aus den unmöglichsten Winkeln. Er ist super abgezockt, auf ihn kann man sich verlassen.“ In der laufenden Saison hat Kretschmann in 19 Partien 66 Mal getroffen. Diese ordentliche Quote will er in Wiesbaden weiter verbessern.

Quelle: op-online.de